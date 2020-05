L’innovation passe bien souvent par le brainstorming. Réunir des équipes afin de collecter un maximum d’idées pour façonner un projet, c’est le quotidien de nombreuses entreprises ! Cependant, récolter des idées, parfois nombreuses n’est pas évident et certains pourtant intéressantes sont parfois oubliées ou perdues dans des échanges de mail, des conversations Slack, etc !

Ideanote est la plateforme parfaite pour collecter toutes les idées de chaque partie prenante, les développer et ensuite les prioriser ! Un outil pratique pouvant être utilisée par toutes les entreprises, de la startup au grand groupe, avec des équipes travaillant dans plusieurs pays et peu importe le secteur d’activité.

La plateforme pour donner vie et sens aux idées



Une fois sur Ideanote , un onglet avec différentes missions est présenté. Les missions sont pensées comme des questions, afin de collecter des idées orientées vers un but précis. Dans une mission, il est possible de recherches les idées des autres, de réagir à ces dernières afin de les développer et bien entendu de poster ses propres idées. Pour proposer une idée, il suffit de donner titre à cette dernière, une description et si besoin des pièces jointes pour l’appuyer. Il est possible de réagir aux idées soumises avec des likes, mais aussi différents critères de notation comme le coût de ces dernières ou encore la possibilité de mise en place. Les idées sont décomposées en différentes phases : Grow, Rate, Call to Action et Done. Les phases peuvent être personnalisées en fonction des besoins de chaque entreprise et les idées peuvent être déplacées dans chaque phase grâce au drag and drop.

L’espace de travail sur Ideanote est lui organisé en différents fichiers, sur différents sujets comme le marketing, les sales, l’innovation, les produits, etc, afin que chaque équipe puisse travaille sur ses propres missions. Enfin, les droits de chaque utilisateur peuvent être personnalisés, afin d’obtenir par exemple les retours des personnes impliquées et non de tout le monde ! Ideanote propose par ailleurs plus de 100 templates d’idées.

Enfin, un onglet statistiques est présent au sein d’Ideanote, afin de voir, le nombre de membres avec des idées, ceux qui commentent etc. Ideanote propose aussi un “Hall of Fame” mettant en avant ceux qui ont eu le plus d’idées, ceux qui ont le plus commenté ou encore le plus notés les idées.

Par ailleurs, le widget Ideanote peut être intégré à un site web ou un blog afin d’obtenir les commentaires et retours des clients.

Un outil de brainstorming à vie pour moins de 60 dollars

Ideanote est un outil payant. Grâce à un deal sur Appsumo, il est possible d’accéder à Ideanote à vie pour moins de 60 dollars.

La formule Single à 59 dollars au lieu de 2 988 dollars permet d’inclure 20 membres d’équipe, un administrateur, profiter de 2 dossiers d’équipes, créer 200 idées, ajouter un nombre illimité d’invité et accéder aux statistiques basiques.

L’offre Double à 118 dollars et non 3 286 dollars donne accès à Ideanote à 40 membres, permet de nommer 2 administrateurs, créer 4 dossiers d’équipes, ajouter un nombre illimité d’invités et d’idées et accéder aux statistiques avancées.

Enfin, avec la formule Multiple, 60 membres d’équipes peuvent utiliser Ideanote, il peut y avoir 3 admistrateurs, 12 fichiers d’équipes, un nombre illimité d’idées et d’invités, un accès à des statistiques plus complètes et une authentification sécurisée.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.