Meituan est la quatrième entreprise chinoise à atteindre une si haute valorisation. 100 milliards de dollars, d’après Techcrunch. Seuls les géants Tencent, Alibaba et ByteDance (depuis quelques jours) ont atteint en 2013, 2014 et 2020 ce même seuil en Chine. Le confinement aurait-il profité à cette entreprise de livraison de nourriture ?

Une valorisation à 100 milliards de dollars

Soutenue par Tencent, l’entreprise Meituan a vu ses actions grimper en flèche en début de semaine pour atteindre une valorisation de 100 milliards de dollars. C’est colossal. Il y a plusieurs choses à retenir à propos de cette valorisation. Meituan a profité des mesures de confinement adoptées par la Chine, c’est évident. Si le nombre de commandes a baissé, le panier moyen des consommateurs a augmenté.

Tandis que les commerces physiques étaient fermés et interdits au public pour le respect de la distanciation sociale, la livraison de repas à domicile s’est imposée comme une nouvelle solution pour les familles. Pourtant, de nombreux rapports laissent penser que les chinois se serrent la ceinture depuis le début du déconfinement. Ils sont plus prudents car leurs revenus ont souffert de la crise du Covid-19 et leur pouvoir d’achat a diminué. L’ensemble des livraisons de denrées alimentaires tend à diminuer à mesure que le déconfinement s’installe.

Moins de transactions mais un panier moyen plus élevé

Le constat est le suivant : depuis quelques semaines, le nombre moyen de transactions quotidiennes de Meituan a chuté de 18,2%. Pourtant, le panier moyen des consommateurs a fait un bond de 14,4 %. De quoi espérer une réduction des déchets plastiques qui commençaient à s’accumuler dans le pays, notamment à cause de la livraison de repas à domicile.

Si Meituan avait l’habitude de livrer des repas sur le temps du midi pour les employés de bureau, les usages ont évolué. Désormais, ce sont les familles qui commandent pour leurs repas à domicile. Il y a donc plus de personnes à nourrir. Enfin Meituan a dû verser des primes aux livreurs qui ont travaillé pendant la pandémie et des subventions aux commerçants pour qu’ils gardent la tête hors de l’eau.

Pourtant tous ces événements n’ont pas empêché les actions de Meituan d’atteindre des records, portant sa valeur à plus de 100 milliards de dollars. En revanche, la direction de Meituan n’est pas très optimiste pour les mois à venir :