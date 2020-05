La marque tricolore Decathlon vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les amateurs de cyclisme. Elle met en avant un nouveau service de location de vélos à longue durée et sans engagement. Baptisée Decathlon Rent, l’offre serait mise en place à partir du mois de juin à Paris et à Lyon. Les cyclistes vivant dans ces zones auront donc l’opportunité de découvrir quel sera le terme de cette offre et à qui pourrait-elle en profiter.

Decathlon Rent : à qui ça en profite ?

Pour l’invention de ce dispositif, Decathlon aurait annoncé dans un communiqué de presse son souhait d’aider les utilisateurs de vélo et de rendre le cyclisme plus accessible. Il voudrait alors proposer divers services concernant cette activité. Désormais, le client pourra bénéficier d’une garantie contre le vol et la casse, d’un dépannage, d’un service de réparation, d’un entretien en magasin et d’un abonnement sans engagement.

Bien qu’il soit encore en essai, le Décathlon Rent serait lancé au début du mois de juin dans les régions parisiennes et lyonnaises. Le service sera proposé à ses clients dans douze (12) enseignes dont huit (8) à Lyon et quatre (4) à Paris. À Paris, il sera disponible dans le magasin Decathlon Madeleine, Decathlon Montreuil, Decathlon Rive Gauche et Decathlon Rosa Parks. Pour Lyon, l’offre sera présentée au sein de Decathlon Lyon Part-Dieu, de Decathlon Confluence et de Decathlon City Grolée-Carnot. D’autres magasins Decathlon lyonnais pourront aussi proposer ce service. On en compte parmi ceux-ci le magasin Decathlon Bron, Decathlon Beynost, Decathlon Ecully, Decathlon Limonest et Decathlon Villefranche.

Quelle formule du Decathlon Rent choisir pour sillonner à vélo Paris et Lyon ?

Le service Decathlon Rent mettrait à disposition de ses clients 5 modèles de vélo dont deux sont électriques. Le tarif sera ainsi fixé en fonction de chaque type de bicyclette. Pour un abonnement de 15 euros et 20 euros par mois, le client pourra respectivement utiliser l’ELOPS speed 500 et l’ELOPS 540. Quant au modèle RC Triban 500 Flatbar, il faudra débourser environ 35 euros par mois. En ce qui concerne les modèles électriques, l’abonnement mensuel sera fixé à 55 euros pour le TILT 500 E et à 75 euros pour le ELOPS 920 E. Grâce à ce service, Décathlon séduira un large panel de nouveaux cyclistes.