Pour communiquer, se faire connaître, atteindre de nouveaux prospects et potentiellement de nouveaux clients, toute entreprise doit définir une stratégie marketing. Dans cette dernière, il est essentiel de considérer différents leviers d’acquisition, afin de tester ceux qui fonctionnent le plus et engendrent le meilleur ROI. Parmi les leviers incontournables, on peut citer : les influenceurs, l’email marketing, Google Ads, le SEO, le content marketing ou encore les réseaux sociaux. En fonction du public cible, les réseaux sociaux privilégiés sont divers : Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Snapchat et Twitter.

Alors que la mort de Facebook a plusieurs fois été annoncée, le réseau social reste pourtant un canal essentiel, grâce auquel 1,6 milliard de personnes dans le monde sont en contact avec une petite entreprise. Le réseau social regroupe plus de 2,45 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Le réseau social de Mark Zuckerberg est donc une aubaine pour les entreprises, qui sont plus de 60 millions sur le réseau social. 75% des marques exploitent la plateforme et réalisent des publicités via Facebook Ads.

Facebook Ads est un format qui a beaucoup évolué depuis son lancement, mais son fonctionnement reste le même. Il faut dans un premier temps définir l’objectif à atteindre : notoriété, considération, conversion. Ensuite, vient le paramétrage de la campagne avec l’audience, les placements, le budget, le format de la publicité et enfin l’optimisation de cette dernière. Si vous êtes à la recherche de conseils pour optimiser vos campagnes et souhaitez profiter de recommandations, découvrez nos 8 conseils pour optimiser vos publicités Facebook !

1- A/B testez

C’est une règle essentielle pour toute chose dans une entreprise : la création d’une landing page, le parcours utilisateur et sans surprise les publicités Facebook. Afin de trouver la combinaison de format, d’accroche, et de visuel le plus performant il faut tester. Pour cela, vous pouvez lancer une campagne publicitaire avec plusieurs publicités, ayant le même objectif, mais présentées différemment. Une vidéo à la place d’une image, une vidéo plus longue, des call to action différents, un texte d’accroche différent, émoticônes ou non, tutoiement vs vouvoiement, différentes landing pages etc. Facebook propose un outil d’A/B test permettant de modifier les variables pour itérer.

Fixez-vous une limite de temps afin que les publicités soient diffusées assez longtemps pour obtenir des résultats concrets et vous aider à prendre une décision. Par exemple, lancez une campagne durant 3 jours et à la fin, regardez quelle est la publicité ayant les statistiques les plus intéressantes (CPC, CTR…).

2- Apportez de la valeur ajoutée

Faire de la publicité sur Facebook c’est une bonne chose, cependant une fois vos publicités lancées, ces dernières sont en concurrence avec des centaines, des milliers de publicités. Il est donc essentiel de faire la différence et de se démarquer en proposant un contenu original et utile, qui intéressera l’audience visée. Pour cela, il est essentiel de passer du temps sur la création de vos publicités. Les mots choisis doivent être simples. Si vous proposez une offre spéciale comme un acheté = un offert, cette dernière doit être facile à comprendre. Les images doivent être choisies avec soin et respecter les formats imposés par Facebook. Les images ne doivent pas contenir trop de texte, au risque d’être moins diffusées par Facebook, ou bien être complètement refusées.

3- Faites appel à des spécialistes

Comprendre le fonctionnement de Facebook, et des publicités Facebook est devenu un métier à part entière. Il est parfois intéressant de faire appel à des spécialistes plutôt que d’essuyer les plâtres en interne.

De nombreuses agences se sont spécialisées dans le social ads et parfois même sur un seul réseau social, comme les agences Facebook. Elles disposent d’outils et de ressources propres et aident les entreprises à créer, piloter et optimiser des campagnes performantes. Les marques et entreprises confient ainsi leurs objectifs, leurs budgets et laissent le soin à une agence Facebook de gérer les campagnes. Grâce à des recommandations stratégiques, ces agences peuvent aussi former les équipes en interne, afin de comprendre comment fonctionnent les Facebook Ads et l’utiliser de la meilleure des manières.

4- Installez le pixel Facebook

Facebook permet de créer et d’installer un pixel sur votre site internet. Une fois installé, le pixel permet de suivre les actions des visiteurs. Parmi les actions on peut citer : l’ajout d’un article au panier ou bien des événements personnalisés. L’avantage du pixel Facebook, c’est qu’il permet de diffuser des publicités à une audience ayant déjà réalisé une ou plusieurs actions précises. En reciblant ces personnes, vous pouvez les amener plus loin dans le parcours d’achat et en faire des clients ! Le pixel Facebook permet également de toucher les personnes les plus susceptibles d’effectuer une action.

5- Ciblez !

Facebook propose des custom audiences ou audiences personnalisées. Ces dernières évitent de cibler un public trop large pour des résultats parfois décevants. Avec les custom audiences, il est possible comme avec le pixel Facebook de cibler des personnes ayant déjà eu une interaction avec votre entreprise, via votre page Facebook, votre application ou encore importer un fichier avec une base de données clients. Ces personnes ont déjà manifesté un intérêt pour votre entreprise, l’idée étant de les séduire à nouveau, afin qu’ils finalisent leur panier, achètent ou tout simplement ne vous oublient pas !

6- Utilisez les Facebook Lookalike

Facebook permet grâce aux audiences similaires, aussi connues sous le nom de Lookalike, d’atteindre de nouvelles personnes susceptibles d’être intéressées par votre entreprise, vos produits, car elles disposent de points communs avec vos clients actuels. Pour faire simple, grâce au pixel Facebook les abonnés à votre newsletter ou encore les personnes qui interagissent avec votre entreprise sur Facebook, Facebook est en mesure d’identifier de nouveaux profils présentant des points communs avec vos visiteurs et clients actuels et créer automatiquement une audience similaire. Les publicités sont donc diffusées à une audience qui ressemble à vos clients actuels et ne connaissent pas encore votre entreprise. Grâce aux Facebook Lookalike, vous élargissez vos clientèles en atteignant des personnes qui seront à coup sûr intéressées par votre entreprise.

7- Créez des vidéos !

La vidéo est LE contenu de ces dernières années. Sans surprise Facebook favorise grandement l’utilisation de la vidéo. Les vidéos peuvent être diffusées dans le fil d’actualité Facebook mais pas seulement. En effet, Facebook a lancé diverses initiatives pour inciter les marques et annonceurs à miser sur la vidéo. Ces dernières peuvent ainsi être diffusées entre deux vidéos organiques sur Facebook Watch ou bien dans avant, pendant ou après la diffusion d’un contenu vidéo : vidéos-in stream Facebook. Les vidéos utilisées peuvent être diverses en fonction de votre objectif : la mise en avant de votre produit phare, un témoignage client, l’histoire de votre entreprise… N’oubliez pas d’intégrer des sous-titres dans vos vidéos, afin qu’elle puisse être compréhensible même sans le son. Le storytelling est indispensable pour capter l’attention de l’audience, durant les trois premières secondes.

8- Analysez les performances de vos publicités

Les publicités tournent et les résultats sont là. Enfin, ça c’est ce que vous croyez. Pour comprendre si vos objectifs sont atteints et que vos coûts ne sont pas trop élevés, il est essentiel d’analyser les résultats publicitaires. Pour cela, le gestionnaire de publicités propose un grand nombre de données. En fonction de vos objectifs, certains indicateurs seront incontournables. Vous pouvez par exemple observer les résultats par appareils et par placement afin de voir si votre CPC par exemple, est plus faible sur mobile et dans le fil d’actualité. Il est également possible de créer des rapports publicitaires récurrents afin d’obtenir x fois par semaine, mois un rapport entièrement personnalisé avec les indicateurs les plus pertinents.

Facebook est un levier d’acquisition incontournable, qu’il serait dommage de négliger ou délaisser par manque de connaissances sur le sujet ! L’algorithme de Facebook évolue souvent, mais dans tous les cas n’oubliez pas que l’expérimentation est essentielle pour trouver l’approche qui fonctionne le mieux pour vous !