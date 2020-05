Créer des vidéos pour son entreprise est aujourd’hui indispensable. Pour présenter un produit, un concept, partager des témoignages clients, les usages sont divers. Cependant, la création de vidéo demande quelques connaissances techniques. Il faut aussi parfois télécharger des logiciels qui, lorsque des vidéos sont importées rament et rend la création bien plus longue que prévue. De plus, créer des vidéos de manière collaborative vient un logiciel est quasiment impossible.

Un outil intuitif pour créer des vidéos uniques

Flixier est un outil de montage vidéo en ligne professionnelle facilitant la collaboration entre plusieurs personnes d’une même équipe. Il fonctionne sous Windows, Mac, Linux et Chromebook. Un outil bien pratique pour les bloggeurs ou les équipes marketing qui cherchent à gagner du temps dans la création de vidéos! Cet outil est ainsi une alternative pratique à iMovie, Première Pro et bien d’autres logiciels.

Flixier se présente comme n’importe quel éditeur de vidéo, à la différence qu’il fonctionne sur le cloud. L’outil intègre une timeline, dans laquelle il est possible d’insérer les éléments et modifier ces derniers. Plusieurs onglets composent Flixier.

Librairie stocke tous les fichiers essentiels à la création d’une vidéo : photos, vidéos, audios… Il est ici possible de télécharger des fichiers depuis un ordinateur, depuis Google Drive, Dropbox, YouTube, SoundCloud ou bien d’enregistrer directement depuis l’outil l’écran, la webcam ou un audio. Flixier propose également un accès à Unsplash, Pixabay et Pexels, soit plus de deux millions d’images, musiques et vidéos gratuites, afin de trouver des vidéos originales. L’outil propose également diverses animations de motion design, des transitions et des animations texte pour améliorer les vidéos.

Flixier permet également d’éditer facilement une vidéo dans différents formats (1:1, 9:16, 16:9, 4:3, 2:3…). L’outil redimensionne automatiquement la vidéo et présente un aperçu de cette dernière. Une fonctionnalité pratique pour exporter des vidéos pour Facebook, les stories ou encore Instagram. Comme sur tout outil d’édition vidéo, Flixier permet de modifier, couper, zoomer, ajouter des filtres, sur n’importe quel asset de la vidéo et ainsi personnaliser tous les éléments de la vidéo.

Un outil permettant une collaboration en temps réel

Enfin, une fois la vidéo prête, il est possible de la partager facilement, ainsi que les fichiers à des collaborateurs. Un lien est ainsi généré et ce dernier peut être partagé par mail, WhatsApp… afin d’obtenir facilement des retours en temps réel sur la vidéo créée. Il est possible de rendre le lien privé ou public ou encore d’ajouter une date d’expiration à l’URL, rendant indisponible la vidéo après telle date.

En ce qui concerne l’export de la vidéo, celle-ci est rendu très rapide grâce au cloud. En moins de trois minutes, n’importe quelle vidéo est disponible. Plusieurs options sont offertes, comme la possibilité d’exporter une vidéo et de la publier sur YouTube, Vimeo, Google Drive ou encore Dropbox.

Un outil accessible pour moins de 70 dollars

Flixier est un outil payant, avec plusieurs formules d’abonnement. Mis en avant via Appsumo, trois offres sont proposées pour bénéficier de toutes les fonctionnalités citées ci-dessus et à vie ! L’offre Single à 69 dollars au lieu de 200 dollars permet à trois membres de se connecter à l’outil, exporter 5 heures de vidéos par mois et profiter d’un stockage de 40 GB.

Double à 138 dollars et non 250 dollars, offre un accès à 6 membres, permet d’exporter 10 heures de vidéos par mois et propose 80 GB de stockage. Enfin, Mutliple à 207 dollars permet à 9 membres de se connecter à Flixier, exporter 15 heures de vidéos par mois et accéder à 120 GB de stockage.

