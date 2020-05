Pour Twitter, l’arrivée de la fonctionnalité Fleets était un pari risqué. Il faut dire que le réseau social, tout comme la majorité de ses utilisateurs, ne sont pas de grands partisans des changements radicaux sur la plateforme. Pourtant, d’après les premières analyses et retombées de Fleets, il semble que cette fois, le pari ait bel et bien été payant.

Annoncée au début du mois de mars 2020, soit seulement un mois après le rachat de Chroma Labs, la fonctionnalité Fleets a d’abord été déployée au Brésil pour une phase de test d’envergure. Ce format éphémère est l’équivalent des stories que l’on connaît sur les autres réseaux sociaux, à la différence près que Twitter a su y implémenter son ADN avec brio afin d’en faire une fonctionnalité cohérente avec le reste de sa plateforme.

En effet, sur Fleets, c’est le conversationnel qui prime. Les twittos sont invités à partager leurs pensées, sans pour autant prendre trop de risques puisque leurs messages s’effacent automatiquement après être restés en ligne pendant seulement 24 heures. Évidemment, les utilisateurs ont la possibilité d’ajouter des images pour accompagner leurs textes, et leurs abonnés peuvent y réagir par messages privés. Une fonctionnalité idéale donc, pour les utilisateurs qui se montrent encore timides à l’idée de publier sur Twitter.

Si Twitter n’a encore que très peu de recul sur Fleets, le réseau social partage déjà des premiers résultats encourageants. Dans un tweet, il explique : “Il est encore *très tôt*, mais nous constatons moins d’abus avec les Fleets (que sur les tweets classiques) car seul un faible pourcentage d’entre eux est signalé chaque jour“.

💭It’s still *very early*, but we’re seeing less abuse with Fleets as only a small percentage are reported each day

— Twitter Comms (@TwitterComms) May 21, 2020