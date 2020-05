Si pour de nombreuses entreprises la crise du Covid-19 et les mesures de confinement sont synonymes de grandes difficultés, pour d’autres c’est une aubaine. C’est notamment le cas de Nvidia, une entreprise technologique californienne. D’après son dernier rapport trimestriel, les revenus de l’entreprise ont augmenté de 39% par rapport à la même période l’année dernière.

Un chiffre d’affaires de 3,08 milliards de dollars

Durant cette période de confinement, nous avons observé plusieurs phénomènes. Le télétravail est devenu la norme pour les travailleurs qui peuvent exercer leur métier à distance. Facebook prévoit même de mettre 50% de ses équipes en télétravail d’ici 5 à 10 ans. Travail à domicile et école à domicile pour les plus jeunes. Les écoles étant fermées, les élèves ont dû s’adapter et suivre leurs cours depuis chez eux avant que les écoles ouvrent de nouveau.

Nous avons également observé une explosion des téléchargements de jeux vidéo, notamment en France. Enfin et logiquement, le trafic Internet mondial a augmenté de 70%. Autant d’évolutions dans nos comportements qui ont profité à Nvidia. Le chiffre d’affaires de la société a atteint 3,08 milliards de dollars au cours de ce premier trimestre de l’année 2020 (2,83 milliards d’euros). Le directeur financier de l’entreprise affirme que :

“Le Covid-19 a créé des défis au niveau de l’offre et de la demande. Au début du trimestre, les chaînes d’approvisionnement de nos partenaires ont été perturbées. Le confinement a entraîné la fermeture de nos points de vente, ce qui a affecté les ventes de certains de nos produits. Cependant, le travail à domicile, l’apprentissage à domicile et l’évolution de l’utilisation des jeux vidéo ont entraîné une forte augmentation de la demande de nos produits électroniques”.

Le confinement réussit bien à Nvidia

Le segment des jeux vidéo a augmenté de 25% chez Nvidia par rapport à l’année dernière, pour atteindre un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars (1,74 milliard d’euros) au cours de ce trimestre. Le segment du machine learning dépasse pour la première fois le milliard de dollars de chiffre d’affaires (1,14 milliard de dollars, soit 1,05 milliard d’euros).

Notons également que les technologies GPU de Nvidia permettent aux scientifiques de travailler plus efficacement et plus rapidement. L’entreprise a aussi fait des dons pour contribuer à cet effort. Bref, cette période semble avoir été propice au géant californien. Quelques jours avant les mesures de confinement, Nvidia rachetait SwiftStack, une société spécialisée dans le stockage des données. Une acquisition idéale pour permettre à Nvidia une meilleure gestion des données pendant la crise du Covid-19.