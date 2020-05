Rendre accessible le numérique pour tous. C’est une mission que Google s’est fixé depuis déjà plusieurs années. Aujourd’hui, la firme de Mountain View présente Action Blocks, une nouvelle fonctionnalité qui doit aider les personnes handicapées souffrant de troubles cognitifs. Google dévoile également la nouvelle version de Live Transcribe.

Action Blocks fluidifie l’utilisation du smartphone

Longtemps promise et attendue, cette nouvelle mise à jour va faire du bien. Action Blocks fluidifie la gestion et l’utilisation d’un smartphone. Les applications sont disposées sous forme de blocs et doivent simplifier la vie des personnes ayant un handicap cognitif ou moteur. Les actions les plus courantes sont à portée de doigt grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Plus besoin d’aller fouiller dans un menu enfoui je ne sais où, tout est à disposition.

Action Blocks doit notamment permettre d’appeler un membre de sa famille, d’éteindre les lumières ou de prendre une photo, directement depuis la page d’accueil. Cette nouvelle fonctionnalité est également pensée pour les personnes sourdes ou malentendantes. La nouvelle mise à jour de Live Transcribe peut par exemple faire vibrer le smartphone quand quelqu’un prononce le nom de son propriétaire. Les recherches dans les conversations passées sont également simplifiées. Sept nouvelles langues sont disponibles sur l’application dont l’albanais, l’estonien ou encore le panjabi.

L’accessibilité progresse dans le monde du numérique

En terme d’accessibilité pour le numérique, de nouvelles technologies commencent à émerger. C’est notamment le cas de l’eye-tracking, la navigation grâce au mouvement de vos yeux. Tobii, leader dans le domaine, vient par exemple de présenter une solution qui doit permettre aux personnes handicapées de surfer sur le web, sur une suite d’applications précise. Cette nouvelle solution est exclusivement disponible sur les dernières tablettes eye-tracking I-Series de Tobii.

Google le sait, l’ergonomie numérique a une importance capitale, surtout pour les personnes qui ont un handicap. Avec Action Blocks, les menus ont été repensés et simplifiés pour permettre une meilleure lisibilité. Ils sont plus grands, plus espacés et offrent ainsi plus de souplesse à son utilisateur pour naviguer. Enfin, Google met aussi à jour sa fonctionnalité Sound Amplifier. Cette technologie prend désormais en charge les périphériques Bluetooth.