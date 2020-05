Vous faites probablement le constat que votre flux de travail est de plus en plus pollué par un nombre d’outils croissant. Chaque jour nous sommes tentés de télécharger de nouvelles solutions pour gagner du temps, mieux collaborer avec les collègues, organiser les tâches quotidiennes, optimiser la gestion des clients… À cela s’ajoute la difficulté à mener de front plusieurs tâches. En passant de l’une à l’autre, l’impression de dispersion va grandissante tandis qu’une forme de fatigue mentale, un stress latent, apparaissent.

À force de vouloir tout simplifier, n’avez-vous pas l’impression que votre productivité est impactée par les dizaines de notifications que vous recevez chaque jour ? Pourtant c’est bien cela le nerf de la guerre : la productivité. Pour pallier ces différents problèmes, un outil de travail collaboratif complet peut vous permettre d’améliorer l’efficacité des collaborateurs tout en les soulageant de l’usure mentale du multitasking. L’idée est de rassembler plusieurs usages sur une seule et même plateforme.

C’est justement ce que propose monday.com, une solution de gestion de projet qui transforme la manière de collaborer des organisations. Lancée en 2014, cette plateforme aide les équipes d’une même entreprise à améliorer leur productivité en centralisant les informations et les usages. Dans le détail, monday.com permet de :

Gagner en transparence dans le travail au quotidien

Centraliser sur une seule plateforme tous les éléments liés aux projets

Améliorer la collaboration entre les différents services de l’entreprise

Automatiser des tâches et les flux de travail

S’adapter à la manière de travailler de chacun

Intuitive, la plateforme favorise la communication au sein de votre entreprise et simplifie la vie des collaborateurs. Imaginez un mélange entre Slack, Trello, Asana. C’est ce que propose cette plateforme collaborative. Concrètement, sur monday.com vous pourrez créer des boards, assigner des tâches, suivre l’état d’avancement des projets, planifier votre charge de travail, interagir avec les membres de votre équipe, centraliser vos documents…

L’automatisation des tâches est également au cœur de la solution proposée par monday.com. La majeure partie des processus les plus répétitifs et ennuyeux ont été simplifiés et automatisés pour que vos équipes se focalisent uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée et puissent gagner en productivité.

Autre atout de monday.com : la personnalisation. Il est rare qu’une plateforme collaborative vous permette de la personnaliser à ce point. Simple ou complexe, à vous d’organiser ce nouvel outil de travail à votre guise. Monday.com propose plus de 50 intégrations avec Gmail, Messenger, MailChimp, ou encore Shopify, afin de centraliser l’ensemble de vos informations au sein d’un seul et même environnement virtuel.

En adoptant monday.com, vous faites le choix d’une plateforme collaborative complète, capable d’améliorer la productivité de vos collaborateurs. Synolia se propose d’accompagner les entreprises dans la prise en main de monday.com pour accélérer sa mise en place.