En Inbound Marketing, le lead magnet est essentiel. Derrière ce terme, se cache tout simplement un contenu web qui se voit offert à un potentiel client, donc un prospect. En échange, ce dernier doit fournir ses informations de contact, notamment une adresse mail. Le lead magnet permet ainsi d’augmenter le trafic d’un site et surtout augmenter sa base de données. Créer des lead magnets demande du temps et un peu de créativité, mais permet d’augmenter les taux de conversion jusqu’à 785%.

Un outil qui gère toutes les étapes de la création de lead magnets

Beacon est une solution complète permettant qui gère la création de lead magnets pertinents, notamment grâce à des templates personnalisables pour des eBooks, des guides etc. Cet outil peut être utilisé par tous et ravira les personnes n’ayant pas une créativité débordante ou des capacités en design. Il permet ainsi de créer un lead magnet, mais aussi les formulaires opt-in et aide à diffuser le lead magnet à l’audience souhaitée, afin d’enrichir les bases de données d’une entreprise.

Beacon permet ainsi de créer des lead magnets en fonction des besoins de chaque entreprise. L’utilisateur doit choisir parmi six formats proposés : vidéo, eBook, checklist, guide, workbook, email. En fonction du format choisi, Beacon offre la possibilité d’importer un article de blog. Il suffit pour cela de coller l’URL de l’article en question. Ensuite, des dizaines de templates prêts à être utilisés sont proposés, en fonction de plusieurs secteurs d’activité. Il est également possible de créer son propre template, en partant de zéro. Une fois le template personnalisé, vient le moment de la publication. Beacon propose plusieurs options en fonction du format initial choisi, par exemple, télécharger un PDF.

Il est également possible d’insérer un Call-to-Action sur une page web via l’option “Content Upgrade”. Lorsqu’une personne rentre ses informations de contact, elle obtiendra le lead magnet directement par mail. Beacon propose de nombreux templates de formulaires opt-in.

Pour suivre la manière dont le contenu est consommé, il est possible de connecter Google Analytics à Beacon. Beacon s’intègre également avec de nombreux outils d’emailing comme SendFox, mais également des outils comme HubSpot ou Drip.

Un outil accessible à vie pour moins de 70 dollars

Mis en avant récemment sur Appsumo, il est possible d’accéder à vie à Beacon pour moins de 70 dollars. Toutes les fonctionnalités citées ci-dessus sont incluses dans les trois formules proposées.

Single à 69 dollars au lieu de 490 dollars permet à un utilisateur d’utiliser Beacon. Double à 138 dollars, donne à accès à l’outil à 5 personnes, et à un nombre illimité de domaines personnalisés. Enfin Multiple proposé à 207 dollars au lieu de 1480 dollars, offre un accès à 25 utilisateurs, ainsi qu’à un nombre illimité de domaines personnalisés.

Beacon permet ainsi à tout le monde de créer des lead magnets professionnels sans avoir besoin d’un designer ou de lutter sur Photoshop !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.