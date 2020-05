Pac-Man fête ses 40 ans. À cette occasion, Amazon Games et Bandai Namco se sont associés pour créer “Pac-Man Live Studio”, une version multijoueur qui sera jouable gratuitement et exclusivement sur Twitch depuis n’importe quel navigateur.

Pac-Man Live Studio, un jeu coopératif et créatif

C’est sur son blog qu’Amazon Games a livré les détails du jeu Pac-Man Live Studio qui est attendu pour le mois de juin 2020. On y apprend ainsi que trois modes de jeu seront disponibles. Le premier est le mode “Sans limite” et il consiste en un multijoueur collaboratif dans lequel les joueurs ne disposent que d’une vie chacun. L’entraide sera donc de mise pour gagner en équipe et ainsi prendre la tête du classement mensuel.

Le second mode, qui est baptisé Maze Creator, laisse place à la création et à l’imagination puisqu’il permettra aux joueurs de donner vie à leurs propres labyrinthes. Amazon Games précise : “Plus la communauté joue à votre labyrinthe et l’aime, plus il progresse dans le menu Les plus populaires de la Sélection de labyrinthes”. Enfin, les joueurs pourront également profiter du Pac-Man original qui est né dans les années 80 depuis le mode “Classique”.

Pac-Man Live Studio sera jouable directement depuis la plateforme Twitch, à partir d’un simple navigateur web. Malheureusement, aucune date de sortie précise n’a pour l’heure été dévoilée.

Amazon en pleine conquête du gaming

Depuis son rachat de Twitch en 2014, Amazon mise beaucoup sur le gaming. Il faut dire que le secteur a le vent en poupe : cette année, il devrait rapporter plus de 160 milliards de dollars de recettes. Alors, sans surprise, le géant investit des centaines de millions de dollars et multiplie les projets pour devenir un acteur majeur du domaine.

Parmi ces projets, on compte évidemment “Crucible”, le premier jeu original à gros budget développé par Amazon, mais aussi la préparation d’un service de cloud gaming baptisé “Project Tempo”. En parallèle, Amazon continue d’améliorer l’expérience sur Twitch en développant notamment des jeux auxquels les streamers et les spectateurs pourront jouer en simultané sur la plateforme ou encore en lançant Esport Discovery, une nouvelle fonctionnalité qui rassemble tous les contenus esport disponibles sur la plateforme.