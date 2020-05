Durant la période de confinement que nous venons de traverser, les usages des internautes ont évolué. YouTube a également constaté une évolution des comportements dans l’utilisation de sa plateforme. Premier constat : YouTube a été majoritairement consommé au travers de la TV. Pour répondre aux nouveaux besoins des annonceurs, YouTube fait évoluer ses offres publicitaires et présente YouTube Select, pour mieux cibler leurs audiences.

YouTube Select : l’offre adaptée pour toucher la bonne communauté

Le nombre d’utilisateurs et le temps passé ont explosé en mars 2020. 41,7 millions de français ont regardé au moins une vidéo sur YouTube sur cette période, c’est 1 million de plus qu’en février de la même année. YouTube a déjà réfléchi à de nouveaux formats publicitaires, dont une offre qui consiste à laisser les créateurs de contenus vendre directement des publicités aux marques. Aujourd’hui Google a présenté la dernière offre publicitaire de YouTube sur son blog. D’après les mots de Vishal Sharma, responsable de YouTube Ads :

"YouTube Select offre une plus grande souplesse aux annonceurs pour atteindre leurs cibles. C'est un nouveau moyen, beaucoup plus sûr, d'investir dans la publicité, pour augmenter son retour sur investissement. YouTube Select propose un ensemble de contenus dans lequel la marque peut piocher. L'objectif est de sponsoriser les bons contenus, ceux qui fédèrent la communauté que veut viser l'annonceur".

Après les publicités intelligentes présentées en 2018, YouTube Select permet donc aux annonceurs de créer un programme 100% sur-mesure, mais aussi une plus grande flexibilité dans la manière de sponsoriser du contenu grâce aux différentes plateformes de YouTube : YouTube Kids, YouTube Sport, ou encore YouTube Musique. Avec cette nouvelle offre, YouTube veut donner l’opportunité aux marques de toucher précisément leurs audiences, en minimisant les risques.

Le réseau social s’adapte aux nouveaux usages

Aux États-Unis, plus de 100 millions de personnes regardent YouTube sur un écran de télévision. Un facteur de motivation pour les marques. YouTube Select est alimenté par l’intelligence artificielle. Les contenus sont sélectionnés et classés par un algorithme et vérifiés par des modérateurs humains. Avec cette nouvelle offre publicitaire, YouTube vise juste en offrant la possibilité aux annonceurs de se connecter plus facilement avec leurs communautés. Selon Harriet Perry, directrice générale d’OMG Digital :