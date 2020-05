Sur Google, les mots clés sont importants, ce n’est un secret pour personne. Mais obtenir des informations sur ces derniers et réaliser des choix concernant tel ou tel mot clé peut parfois donner l’impression de se jeter dans le grand bain sans avoir pied. D’autant plus que tout le monde n’est pas expert en SEO. Afin d’aider les entreprises, Surfer, un outil complet dédié au référencement a lancé Keyword Surfer.

Un outil pour gagner du temps au quotidien dans sa stratégie de référencement

Keyword Surfer est un outil qui compte plus de 100 000 utilisateurs, experts en SEO ou non. Cette extension Chrome gratuite permet d’obtenir facilement les volumes de recherche d’une requête dans 70 pays, parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore la France. De plus, l’outil permet d’obtenir des mots clés similaires, des données sur les pages web…



Une fois le plugin installé, les données s’affichent automatiquement et en temps réel dans Google. Pour utiliser Keyword Surfer, il suffit de réaliser une recherche sur Google. L’outil affiche le volume mensuel de recherche dans un pays ainsi que le coût par clic moyen du mot clé.

Si certains des mots clés semblent pertinents, il est possible de les ajouter au clipboard de Keyword Surfer, en cliquant sur l’étoile à côté du mot clé. Tous les mots clés sauvegardés peuvent être exportés au format CSV, afin d’obtenir un tableau détaillés des différents mots clés et de leur volume. Keyword Surfer propose également des mots clés similaires à ceux de la recherche initiale. Pratique pour trouver d’autres mots clés.

Sur les différents résultats affichés par Google, diverses icônes apparaissent et indiquent le nombre de mots-clés exacts et une estimation du trafic pour un domaine… Pour une lecture plus simple, ces informations sont également affichées sous forme de graphique sur la droite de la page de recherche.

Cet outil gratuit restera gratuit à vie, comme l’indique Lucjan Suski, CTO de Surfer. Une démarche appréciable, permettant à toutes les entreprises, y compris celles de petites tailles ne pouvant pas investir dans des outils trop coûteux, de réaliser des recherches efficaces sur les mots clés !

Pour compléter les données obtenues avec Keyword Surfer, il est possible d’utiliser Yooda INSIGHT, un outil qui booste le référencement naturel et permet d’obtenir les bons mots clés, ainsi que Rank Track, un outil pour suivre les mots-clés d’un site web et ceux de la concurrence.