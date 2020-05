En 2018, Amazon lançait Alexa Skills Blueprints, une fonctionnalité qui permet à tous les propriétaires de l’intelligence artificielle Alexa, de créer de nouvelles skills. Si le lancement en France aurait du se faire dans la foulée, il aura fallu attendre deux ans pour qu’Alexa Skills Blueprints soit enfin accessible aux clients français.

Alexa Skills Blueprints débarque en France

Cette fois-ci ça y est, vous allez vous aussi pouvoir imaginer de nouvelles expériences pour l’intelligence artificielle qui se trouve dans votre salon. Des expériences personnalisées à votre guise. Vous avez le choix, parmi douze skills différentes.

Vous pourrez décider de personnaliser Alexa pour qu’elle réponde à vos questions sur des fiches de révision, la planification des tâches du foyer. Alexa sera aussi en mesure de vous dire quel membre de votre famille doit faire la vaisselle ce soir. Des skills conçues et pensées pour “améliorer la vie de la famille”. Selon les mots d’Amazon, évidemment…

Il vous suffit de prendre quelques minutes, de remplir des cases, et votre enceinte connectée sera totalement personnalisée. Plutôt que d’avoir la même intelligence artificielle que tout le monde, vous échangerez désormais une Alexa qui vous connaît mieux, et qui sera capable de répondre précisément à vos demandes. Steve Rabuchin, vice-président d’Amazon, déclarait au moment du lancement d’Alexa Skills Blueprints que :

“Alexa Skills Blueprints est une toute nouvelle façon pour vous d’apprendre à Alexa des compétences personnalisées au sein de votre famille. Vous n’avez pas besoin d’acquérir de l’expérience ou de coder pour commencer à configurer votre enceinte connectée. Chez moi, nous avons personnalisé Alexa pour qu’elle réagisse à nos blagues. C’est génial de pouvoir interagir avec Alexa d’une manière totalement nouvelle et personnelle”.

La personnalisation poussée au maximum

Parmi les skills proposées avec cette fonctionnalité, vous retrouverez des inspirations, des moqueries, des compliments, l’accueil de vos invités, la présentation de votre maison. Une section “que faire ?” qui vous aide à prendre des décisions en demandant l’avis d’Alexa. Le tout personnalisé selon vos souhaits, évidemment. En plus de vous amuser à la maison, vous pourrez aussi partager vos skills et les rendre disponibles dans l’Alexa Skill Store et faire profiter vos amis.