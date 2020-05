De nos jours, avoir un CV est essentiel. Ce dernier permet à un recruteur ou responsable RH de découvrir rapidement les compétences, le parcours et les intérêts d’un candidat. Au moment de la création d’un CV, on se pose toujours des milliers de questions : “où est-ce que je mets ça ?” “Quelle couleurs vais-je utiliser ?”… Heureusement il existe de nombreux outils en ligne pour créer des CV uniques et facilement !

Un outil qui utilise l’intelligence artificielle

Parmi ces derniers, nous avons déjà présenté Flow CV, Applyya ou encore Cake Resume. Rezi est un de ces outils gratuits, permettant de créer, relire et optimiser un CV. C’est en fait un générateur de CV. En fonction du job recherché, différents templates sont proposés.



De nombreuses entreprises utilisent des Applicant Tracking System ou ATS, c’est-à-dire des logiciels qui permettent de gérer le processus de recrutement de A à Z. Rezi s’assure que les CV créés sont conformes avec les AST, afin de maximiser les chances des candidats de passer en entretien. Rezi analyse les CV en temps réel et analyse l’offre d’emploi afin de fournir grâce à l’intelligence artificielle les mots clés importants pour matcher au mieux avec l’annonce de poste.

Deux types de CV sont proposés, celui optimisés pour les ATS et un format alternatif. La création du CV se fait très facilement dans une interface intuitive. Il faut ainsi entrer les différentes informations composants un CV : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, lien vers le profil LinkedIn, lien vers un site web. Pour remplir les différentes sections du CV, il suffit de répondre à diverses questions posées comme “Pour quelle entreprise avez-vous travaillé ?”, “Où ?”,”Combien de temps ?”, “Quel était votre emploi ?”… Ensuite, il est possible de modifier la hauteur des lignes et la taille de la police, pour ensuite le télécharger au format PDF, DOCX, ou encore exporter le CV dans Google Docs. Par ailleurs, Rezi identifie également les erreurs bêtes, comme les points manquants.

Pour finir, un expert de chez Rezi peut relire les CV créés et fournir des améliorations afin d’obtenir un CV parfait. En fonction de l’urgence du CV, le prix de la révision varie de 8 à 40 dollars.

Une version payante pour aller plus loin

Comme dit plus haut Rezi est un outil gratuit. La version gratuite de l’outil permet de créer un CV et de le télécharger au format PDF. Pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités citées ci-dessus, il est possible de souscrire à Rezi Pro pour 39 dollars par mois ou bien de choisir l’option Rezi Plus à 9 dollars par mois, qui permet de créer un nombre illimité de CV, de lettres de motivation, télécharger au format PDF, DOCX ou exporter sur Google Drive et enfin bénéficier d’une vérification de CV par mois.