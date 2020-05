Depuis son déploiement dans le monde réel, Spot n’a pas fini de nous impressionner. Ce petit robot-chien est certainement le plus abouti de sa génération. Rocos, une société spécialisée dans la robotique a expérimenté le champ d’action de Spot. En Nouvelle-Zélande, le robot de Boston Dynamics est actuellement utilisé pour sécuriser une exploitation agricole et pour surveiller des troupeaux de moutons.

Spot, le nouveau robot-chien berger

Souvent comparé à une version pacifique du chien-robot mis en scène dans Black Mirror, Spot fait partie des robots les plus complets et les plus fonctionnels du marché en 2020. Nous venons d’assister à une nouvelle démonstration des compétences de Spot. La société néo-zélandaise de robotique Rocos a partagé une vidéo de Spot en train de maîtriser un troupeau de moutons dans de hauts pâturages. Rocos vient de signer un partenariat dans ce sens avec Boston Dynamics.

La société a développé un système qui doit permettre de gérer Spot à distance et d’automatiser les actions du robot afin qu’il puissent fonctionner de manière totalement indépendante. Ce petit robot est multifonctions et Rocos l’a bien compris. En Nouvelle-Zélande, dans le cadre de ce nouveau partenariat, Spot pourrait avoir plusieurs rôles : robot-chien de berger, récoltant agricole, ou encore inspecteur de travaux finis.

Un robot multifonctions capable de s’adapter

Maintenant que Spot est parfaitement abouti, qu’il peut fouler des terrains accidentés ou tracter des poids lourds, il est temps de lui confier des missions concrètes. Avec l’aide de Spot, Rocos pense pouvoir être en mesure de conduire des troupeaux de moutons en Nouvelle-Zélande depuis n’importe où dans le monde. Incroyable. Récemment, Spot s’illustrait à Singapour. Il patrouille depuis quelques semaines dans les parcs de la cité-État pour faire respecter la distanciation sociale.

Après avoir déjà patrouillé sur plate-forme en Norvège et permis à des médecins de Boston de pratiquer la télémédecine pendant le Covid-19, Spot pourrait donc occuper le rôle d’agriculteur et de berger. Preuve ultime des compétences infinies de ce robot et de son adaptation à tous les secteurs d’activité. Boston Dynamics a réussi son pari : créer un robot capable de s’adapter à différentes situations. Ne soyez pas surpris, vous pourrez très certainement partager votre trottoir avec Spot dans un avenir proche.