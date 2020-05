Un article publié par Bloomberg détaille comment va se passer le retour des employés de Facebook au travail. L’entreprise va en effet prendre diverses mesures afin de faire appliquer les nouvelles règles sanitaires et ainsi protéger ses salariés.

La nouvelle norme

Alors que le monde se déconfine au compte-gouttes, les entreprises s’organisent pour respecter la distanciation sociale nécessaire pour limiter la propagation du coronavirus. Les géants de la tech n’échappant pas à la nouvelle norme, ils doivent eux aussi revoir leur façon de fonctionner. Google a par exemple demandé à ses employés de travailler depuis chez eux dès le début du mois de mars, suivie par les autres entreprises de la Silicon Valley.

Si le PDG de Twitter a déclaré que ses salariés pouvaient avoir recours au télétravail autant de temps qu’ils le souhaitent, Facebook a fixé la date de retour de siens au 6 juillet prochain. Une chose est sûre : les choses vont changer, comme c’est le cas dans les boutiques Apple dont la réouverture s’organise peu à peu dans le monde.

Distanciation sociale, masques et réorganisation

Tous les employés de Facebook ne sont pas appelés à se rendre au travail cet été, mais uniquement ceux dont la présence est indispensable dans les locaux, à l’image des spécialistes du hardware. La firme a ainsi précisé que certains de ses salariés pourraient télétravailler jusqu’à la fin de l’année. Grâce à cette mesure, Facebook prévoit de limiter l’occupation de ses bureaux à 25 % en imposant une distance de 2 mètres entre chaque poste de travail.

Le but étant d’éviter que les travailleurs ne soient trop proches les uns des autres, l’entreprise va réduire la capacité d’accueil des salles de réunion et fermer les salles de gym. L’organisation de la cafétéria va également être modifiée avec des repas à emporter plutôt qu’un buffet. Des mesures de distanciation sociale seront mises en place dans les navettes qui transportent les employés de la Silicon Valley, et leur température sera prise lors de leur arrivée dans les locaux. Par ailleurs, les salariés devront porter un masque lorsqu’ils n’appliquent pas la distanciation sociale, et certains d’entre eux devront en avoir un constamment.

Pour rappel, Facebook a été contrainte d’annuler sa conférence F8 2020, et ne devrait pas organiser d’autre événement jusqu’à la mi-2021.