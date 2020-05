Gérer un site WordPress n’est pas toujours évident, surtout lorsqu’on n’est pas développeur. Il arrive parfois des problèmes, des pages blanches, des plugins qui se désinstallent ou sont trop lents … Pour gérer cela, WP Reset, semble être le plugin adéquat !

WP Reset est un plugin WordPress qui aide à construire et réparer des sites WordPress plus rapidement, en permettant d’installer collectivement des plugins et des thèmes et de réinitialiser ce qui est nécessaire et au moment voulu.

Un plugin complet pour faire des tests et réinitialiser un site

WP Reset possède une web app. Dans cette dernière, on retrouve un dashboard complet qui permet de gérer les sites et les licences. À partir de ce dernier, il est possible d’activer des fonctionnalités supplémentaires et télécharger des snapshots de chaque site.



Des fonctionnalités pratiques pour gagner du temps

En ce qui concerne le plugin WordPress, une fois ce dernier activé dans les paramètres WordPress, il est prêt à être utilisé. WP Reset propose un grand nombre d’outils visant à réinitialiser, supprimer et nettoyer diverses parties d’un site WordPress. WP Reset précise bien les données qui pourront être supprimées, réinitialisées détruites et celles qui ne seront pas impactées par les différents outils. Pour utiliser un outil, WP Reset demandera à chaque fois l’autorisation, il est donc impossible de déployer un outil par erreur.

À chaque réinitialisation, il est conseillé d’enregistrer un snapshot afin de ne rien perdre et revenir à la même situation en cas de problème. Dans l’onglet Snapshots, tous ceux enregistrés sont disponibles et il est possible de restorer n’importe quelle version à tout moment. Il existe des snapshots d’utilisateur et des snapshots automatiques, que WP Reset effectuent avant qu’un événement majeur ne se produise, comme lorsqu’un plugin ou un thème est activé, mis à jour ou désactivé. Pour faire de la place localement, les snapshots peuvent également être téléchargés sur le cloud.

WP Reset permet également la création de Collections. Ces dernières permettent de collecter les plugins et thèmes les plus fiables pour les activer sur n’importe quel site en un seul clic.

Enfin, dans le pire des scénarios, il est possible de compter sur le script de récupération d’urgence. Ce dernier est un script autonome, monofichier, indépendant de WordPress, créé pour récupérer un site WordPress dans les situations les plus difficiles.

Un outil accessible à vie pour moins de 49 dollars

WP Reset est un outil payant. En ce moment plusieurs offres spéciales sont proposées sur Appsumo, pour profiter à vie de l’outil à petit prix. Il existe trois offres :

Single à 49 dollars au lieu de 299 dollars, permet d’utiliser WP Reset sur 10 sites, offre un accès à vie au cloud WP Reset pour 5 sites, 2 GB de licence cloud à vie par site et enfin un stockage de 10 GB au total

Double à 98 dollars et non 598 dollars, permet de connecter 50 sites, profiter d’un accès à vie à la licence cloud WP Reset pour 10 sites, offre 2 GB de licence cloud à vie par site et un stockage total de 20 GB

Pour finir, pour 147 dollars, WP Reset pourra être utilisé sur 100 sites, le cloud sera à vie pour 15 sites, et 30 GB de stockage seront disponibles

PROFITEZ D’UN ACCÈS À VIE À WP RESET POUR 49$ SEULEMENT

Un outil intéressant pour gagner du temps au quotidien dans la gestion de sites WordPress.

