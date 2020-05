La vidéo est aujourd’hui devenue un contenu essentiel pour toutes les entreprises. Pour communiquer sur les réseaux sociaux, présenter un service, mettre en avant un événement ou une interview, la vidéo est un contenu qui séduit. Cependant, créer une vidéo n’est pas à la portée de tous. Cela nécessite des compétences et parfois un budget supplémentaire, lorsque personne ne peut réaliser ce format en interne.

EaseUs Video Editor est un logiciel de montage vidéo disponible sous Windows, permettant aux professionnels et aux particuliers, aux entreprises ou aux créateurs de contenus d’élaborer des vidéos professionnelles. Une belle alternative au célèbre logiciel, Windows Movie Maker.

Un logiciel intuitif pour créer des vidéos uniques



EaseUs Video Editor propose une interface simple à utiliser, pour créer facilement différents types de vidéo : une vidéo pour illustrer un jeu vidéo, pour teaser un projet, pour présenter un voyage récent, un tutoriel vidéo ou encore une publicité commerciale, tout est réalisable !Il est ainsi possible d’importer des vidéos, des photos ou bien d’enregistrer directement son contenu via l’outil. EaseUs Video offre ensuite plusieurs fonctionnalités comme : découper, couper, diviser, fusionner, tourner, mélanger des clips vidéo, appliquer des effets ou encore accélérer/réduire la vitesse de vidéo. De nombreux modèles gratuits sont proposés, afin d’ajouter des textes, des filtres…

ESSAYEZ GRATUITEMENT EaseUS

Sur chaque clip vidéo, EaseUs Video Editor donne la possibilité de modifier le contraste, la saturation, la luminosité, etc. De nombreux filtres sont également proposés afin d’uniformiser vos vidéos ou encore ajouter des effets originaux sur certains extraits, pour rendre la vidéo unique. Au total, plus de 50 effets visuels et de transition sont proposés par EaseUs Video Editor afin d’ajouter une touche professionnelle aux vidéos. Tout au long de la création de votre vidéo, des bulles d’informations vous guident afin d’utiliser l’ensemble des capacités du logiciel.

EaseUS Video Editor supporte la majorité des formats vidéo, audio et photo à savoir : avi, mepg, wmv, mp4, mov ou encore wav, mp3, m4A, aac, gif, jpg…. N’importe quel fichier multimédia peut ainsi être importé à partir du disque de votre PC ou bien de votre smartphone etc. Une fois la vidéo montée, cette dernière peut être partagée facilement sur un appareil ou bien télécharger sur Facebook, YouTube ou encore Instagram.

50% de remise sur l’abonnement annuel

Une version gratuite d’EaseUs Video Editor est disponible afin de tester les principales fonctionnalités de l’outil. La version Pro de l’outil permet de profiter de toutes les fonctionnalités citées ci-dessus et offre la possibilité d’exporter la vidéo en 1080p ou encore de ne pas avoir de filigrane sur les vidéos créées. L’abonnement annuel est en ce moment proposé avec une remise de 50% soit à 28,16 euros au lieu de 56,34 euros.

Bénéficiez de 50% de réduction sur le logiciel Ease US

EaseUs est une entreprise proposant une série de programmes et d’utilitaires pour organiser les données et faciliter la vie numérique, comme un logiciel de sauvegarde, un logiciel de transfert de PC ou encore une application de récupération de données.