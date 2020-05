La gestion des réseaux sociaux d’une entreprise demande une certaine organisation, entre création de posts, planification, repost de certains contenus… Pour se faciliter la tâche, community manager, agence ou encore Social Media Manager sont nombreux à utiliser un outil afin d’automatiser une grande partie des tâches comme la programmation des posts ou encore bénéficier d’optimisations dans les contenus publiés.

Un outil complet pour gérer les réseaux sociaux

Bien connu dans le domaine du social media SocialBee est un outil tout-en-un similaire à Hootsuite, Metricool ou encore Buffer, permettant de gérer les réseaux sociaux d’une entreprise ou de plusieurs marques, tout en gagnant de nouveaux abonnés.



SocialBee permet de connecter les comptes Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ou encore Google My Business. Une fois les comptes connectés, il est temps de créer du contenu ! Tous les posts sont organisés en catégorie, créées par l’outil ou vous-même. On peut par exemple retrouver les catégories suivantes : articles de blog, actualités, citations, événements, vidéos…

En ce qui concerne la création, tout est personnalisable sous SocialBee. Pour créer un post, il faut indiquer sur quel réseau le post doit être publié, le type de contenu, indiquer le message, ajouter des photos ou vidéos etc. Il est possible de créer des variations de posts, si un même post doit être publié sur plusieurs réseaux sociaux. SocialBee offre la possibilité d’archiver des posts après un certain temps ou encore de reposter un post plusieurs fois, en fonction d’un rythme spécifique. Tous les posts peuvent être prévisualisés, avant d’être programmés.

Le contenu programmé peut lui être approuvé automatiquement ou manuellement. L’onglet “content approval”, permet de voir l’ensemble des contenus en attente de validation.

Pour la planification, SocialBee génère un calendrier éditorial présentant les différents posts prévus sur l’ensemble des réseaux. Les statistiques de programmation permettent de voir le nombre de publications postées en fonction du type de catégorie.

SocialBee permet également de trouver des personnes et comptes intéressants à suivre, notamment sur Twitter. Ces derniers peuvent être trouvés grâce à des mots clés ou bien en regardant les abonnés de vos concurrents.

Une offre exclusive à saisir !

Mis en avant sur Appsumo, SocialBee est leur outil de médias sociaux le plus vendu.SocialBee est accessible à vie pour moins de 50 dollars. Deux offres sont ainsi proposées durant 48 heures . Accelerate Plan a 49 dollars au lieu de 468 dollars donne accès à un espace de travail, pour un utilisateur. Il est possible de connecter 10 comptes de réseaux sociaux, 50 catégories de contenus et connecter l’outil à 50 flux RSS. Pro 25 plan, proposé à 98 dollars au lieu de 928 dollars donne accès à 5 espaces de travail, 3 utilisateurs peuvent accéder à un espace de travail. Il est possible de connecter 25 comptes de réseaux sociaux, un nombre illimité de catégories de contenu et la possibilité de connecter un nombre illimité de flux RSS.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.