Dans une lettre adressée à ses utilisateurs, Apple a détaillé le plan de réouverture de ses boutiques à travers le monde après leur fermeture au mois de mars à cause du coronavirus.

À l’image d’autres géants de la tech, la firme de Cupertino a elle aussi été affectée par la pandémie. Elle a par exemple commencé à produire du matériel médical pour les soignants, repoussé la production du prochain iPhone d’un mois, et organisera sa toute première WWDC en ligne en juin.

Alors que 80 % de ses 510 boutiques sont encore fermées dans le monde, la marque à la pomme entame un très long retour à la normale en les rouvrant de manière progressive. Selon 9to5Mac, 25 magasins aux États-Unis, 12 au Canada et 10 en Italie devraient rouvrir leurs portes dès la semaine prochaine. Afin que tout se passe au mieux, Deirdre O’Brien, responsable du retail et des ressources humaines chez Apple, explique que de nombreux facteurs vont être en pris en compte :

« Notre engagement est de ne procéder à une réouverture que lorsque nous serons convaincus de pouvoir à nouveau servir les clients de nos magasins en toute sécurité. Nous examinons toutes les données disponibles, y compris les cas locaux, les tendances à court et à long terme ainsi que les conseils des responsables nationaux et locaux de santé. Ce ne sont pas des décisions que nous prenons à la hâte, et l’ouverture d’un magasin ne signifie en aucun cas nous ne prendrons pas la mesure préventive de le fermer à nouveau si les conditions locales le justifient ».

Deirdre O’Brien a également listé les mesures sanitaires qui seront prises lors de ces réouvertures, visant à ce que chaque client ait de l’espace et à respecter la distanciation sociale :

« Des masques seront nécessaires pour toutes nos équipes et tous nos clients, et nous les fournirons aux clients qui n’en apportent pas. Des contrôles de température seront effectués à l’entrée et des questions sanitaires affichées permettront de dépister les personnes présentant des symptômes, comme la toux et la fièvre, ou ayant été récemment exposées au Covid-19. Tout au long de la journée, nous procéderons à des nettoyages en profondeur sur toutes les surfaces, les produits exposés et les zones à fort trafic. »