Les outils pour réaliser des screenshots de page entière sont nombreux. Ces derniers sont pratiques, notamment pour réaliser des tests, obtenir des informations sur les concurrents ou tout simplement obtenir un rendu final de qualité et net, qui ne soit pas coupé ou flou.

Des screenshots de plusieurs sites en même temps !

Screenshot Tracker est une application disponible sur macOS, gratuite, permettant d’obtenir des captures d’écran en taille réelle de pages web. Développée par Mehmet Fatih Yildiz et mis en en avant il y a quelques semaines sur Product Hunt, l’outil a été élu “Produit du jour”, fin mars.



Ordinateur : 1440 pixels

Format paysage sur tablette : 1024 pixels

Format portrait sur tablette : 768 pixels

Mobile : 350 pixels

Le fonctionnement de Screenshot Tracker est très simple. Une fois l’application installée, il suffit de nommer l’enregistrement, insérer les URLs à tester puis choisir la ou les dimensions de l’écran. Il existe 4 tailles d’enregistrement :

Screenshot Tracker permet d’obtenir des screenshots de plusieurs URLs à la fois, il suffit d’insérer une liste d’URLs. Ensuite, il est possible de profiter d’un aperçu des différentes captures d’écran obtenues. Tous les screenshots sont stockés et peuvent être consultés à n’importe quel moment via le dossier “run”.

Screenshot Tracker est un projet open-source et 100% gratuit. Chacun peut ainsi y contribuer en passant par GitHub. Enfin l’application se dote également d’un dark mode ou mode sombre. Une fonctionnalité qui devient de plus en plus commune ces derniers temps et qui permet d’économiser la batterie ou encore reposer les yeux de tous !

Dans le même registre d’outils, Full Page Screen Capture, permet d’obtenir des screenshots de page entière, en entrant simplement une adresse web, sans besoin de télécharger d’application.