Via un article publié le 13 mai, Google a dévoilé une nouvelle façon d’organiser ses onglets dans Chrome. Une nouveauté certes discrète, mais qui peut s’avérer pratique. Elle est en cours de déploiement avec la nouvelle version de Chrome.

L’éternel problème des onglets

Ceux qui travaillent tous les jours sur leur ordinateur le savent, les onglets ouverts ont la fâcheuse tendance à se multiplier sans qu’on y prête gare. Puis arrive le moment où il est impossible de s’y retrouver, où il faut ouvrir un nouvel onglet pour refaire une recherche déjà faite.

Pour parer à ce fléau, il existait déjà des outils qui permettaient de mettre de l’ordre dans tout cela, comme Qlearly par exemple. Désormais, Google s’empare du problème. Sur le blog de l’entreprise, l’un des ingénieurs explique que le système mis en place a été réalisé en consultant les retours utilisateurs et l’expérience des employés de Mountain View.

Le résultat ? Il sera possible avec un clic droit de regrouper ses onglets dans un même groupe. Une étiquette, un nom, une couleur et d’un seul coup d’œil il est possible de passer d’un projet à un autre, regrouper des articles en attente de lecture, ses réseaux sociaux, etc.

Suffisant comme amélioration ?

Très simple et intuitif, ce petit ajout est bienvenu, même si l’on aurait pu s’attendre à une expérimentation plus ambitieuse pour venir à bout de ces onglets. Microsoft Edge va, par exemple, expérimenter l’onglet vertical plutôt qu’horizontale. Ce n’est qu’à l’usage que l’utilisateur s’emparera de la technique d’organisation la plus ergonomique.