De plus en plus populaire sur Instagram, le format live reçoit aujourd’hui une nouvelle option qui a longtemps été attendue et demandée par les utilisateurs. Il s’agit de la possibilité de transformer directement ses lives en vidéos IGTV, et ainsi de les conserver à durée indéterminée. Jusqu’à présent, il était seulement possible de les enregistrer en stories pour une durée maximale de 24 heures.

Si cette option a été déployée auprès de certains chanceux utilisateurs cours des dernières semaines, ce n’est que récemment qu’Instagram a officiellement annoncé son arrivée depuis son compte Twitter. Ainsi, l’ensemble des utilisateurs du réseau social pourront désormais choisir à la fin d’un live, d’enregistrer celui-ci directement en IGTV.

Want to save your Live videos to IGTV? Now you can 🤩 and they’ll stick around longer than 24 hours in stories. pic.twitter.com/x5OjjmcA7u

— Instagram (@instagram) May 14, 2020