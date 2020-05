Après avoir prouvé son intérêt pour la réalité augmentée, Apple pourrait finalement s’intéresser à la réalité virtuelle. C’est ce que laisse penser un récent rapport de 9to5mac. L’acquisition de NextVR, une startup spécialisée dans la diffusion d’événements en réalité virtuelle, vient confirmer cette hypothèse.

Apple fait l’acquisition de NextVR pour 100 millions de dollars

Ce rachat semble un peu étrange à première vue. Depuis plusieurs années, Apple montrait plutôt son intérêt pour la réalité augmentée. Un casque spécialement dédié à cet effet doit notamment sortir en 2022. Nommé N301, ce casque de réalité augmentée pourrait ressembler à celui de Facebook, l’Oculus Quest. Apple souhaiterait proposer une expérience unique à ses utilisateurs. Le N301 pourraient facilement basculer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Voici peut-être ce qui a motivé Apple à racheter NextVR.

Le coût de cette acquisition s’élèverait aux alentours des 100 millions de dollars (92 millions d’euros) selon 9to5mac. Une bonne affaire pour Apple quand on sait que les investisseurs de NextVR ont collectivement injecté 115 millions de dollars dans la société. Le jeu en vaut certainement la chandelle, ce n’est pas rien d’intégrer la machine Apple. La grande force de NextVR réside dans les partenariats qu’elle a établis au fil des années avec les ligues sportives. Un moyen pour Apple d’étendre son offre de contenus dans le prolongement d’Apple TV+ ? Peut-être.

La réalité virtuelle séduit les géants du web

Une chose est sûre : la réalité virtuelle intéresse de plus en plus les géants du web. On pense forcément à Facebook Spaces, une plateforme consacrée à la réalité virtuelle, une manière de matérialiser virtuellement le réseau social, disponible sur les casques HTC Vive. Plus récemment, Mozilla a lancé Hubs Cloud, un service de chat room en réalité virtuelle. Hubs Cloud permet de personnaliser son service de chat room, de télécharger du contenu 3D ou encore de choisir parmi la gamme d’avatars et de scènes en relaté virtuelle disponibles sur la plateforme Hubs.

La réalité virtuelle pourrait aussi être une très belle opportunité de développement pour Apple. Plus facile à mettre en place que des dispositifs de réalité augmentée, comme l’ARKit par exemple, la réalité virtuelle repose moins sur l’interaction avec le monde réel et les développeurs ont plus de contrôle sur les expériences. L’exploitation de la technologie de NextVR pourrait permettre à Apple d’accéder à un ensemble de contenus en réalité virtuelle de qualité.