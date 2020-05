Pour être en avance sur la concurrence et appréhender les sujets de demain, il est important de faire de la veille. Pour cela, utiliser un outil de monitoring est nécessaire, afin de découvrir les tendances futures. Cependant, bien souvent les tendances découvertes se limitent à nos connaissances, nos sujets de prédilection, et il est facile de se retrouver enfermer “dans une bulle”. Afin de sortir de cette dernière, Mike Rubini a créé Treendly.

Un outil complet pour être parmi les précurseurs

Treendly est une web app qui envoie régulièrement des rapports sur les nouvelles tendances du web. Un outil similaire à Google Trends. Cependant, Treendly permet de faire des découvertes sur des sujets qui ne sont pas encore populaires et prédit comment la tendance va évoluer à l’avenir, dans les six prochains mois. Dans le même esprit, Exploding Topics, est un outil gratuit permettant d’être en alerte sur les sujets de demain.

Treendly propose sur sa page d’accueil, les nouvelles tendances et celles en en hausse. Pour chaque sujet, on découvre une courbe des recherches, mais également le nombre de requêtes pas mois, le secteur de la requête (food, gym, maison…) ainsi que le pays où le terme est populaire. En cliquant sur le terme, il est possible d’obtenir plus d’informations comme l’évolution des recherches entre hier et aujourd’hui ou encore avec la semaine passée. Des requêtes similaires sur Google, Amazon ou encore YouTube sont également présentées avec leur valeur (faible ou élevée).

Il est également possible de faire des recherches par mots clés en fonction d’un pays particulier. Ci-dessous un exemple lorsque l’on cherche “COVID-19” en France.

Chaque sujet peut être suivi dans le temps, afin de voir à quel moment ce dernier prend de l’ampleur et être parmi les premiers à aborder le sujet !

Un outil gratuit pour faire des recherches en illimité !

Il existe une version gratuite de Treendly permettant d’effectuer un nombre de recherches illimitées et suivre une tendance. La formule Starter à 29 dollars par mois offre des recherches illimitées, la possibilité de suivre 25 tendances, permet de voir les prévisions et donne accès à une bibliothèque complète des tendances observées. Enfin, l’offre Entreprise offre les mêmes fonctionnalités que la formule Starter et permet aussi de faire des rapports personnalisés et donne accès à l’API de Treendly.