Parce qu’une grande majorité des travailleurs du monde sont toujours en télétravail, LinkedIn a fait le choix de s’adapter pour les accompagner du mieux possible. L’accent est clairement mis sur des fonctionnalités qui permettent de recréer virtuellement l’atmosphère du bureau. C’est pour répondre à cette problématique que LinkedIn vient d’annoncer le lancement de deux nouvelles fonctionnalités : les sondages et les vidéos en live.

Virtual Events : la fusion de Live et d’Events

Bien que LinkedIn appartienne à Microsoft, il est intéressant de constater que ce nouveau service de vidéo en live, baptisé Virtual Events ne s’appuie ni sur la technologie de Teams, ni sur celle de Skype, les deux grandes applications de vidéo de la firme de Redmond. Virtual Events est la fusion de deux produits lancés l’année dernière par le réseau social : LinkedIn Live et LinkedIn Events.

L’idée avec cette nouvelle fonctionnalité est de pallier à l’arrêt total des événements physiques. De nombreux pays sont toujours confinés et vont le rester dans les semaines et les mois qui arrivent. La fusion de ces deux outils permet donc d’organiser des événements et de les diffuser en direct, directement depuis le réseau social. Étant donné le nombre de conférences et d’événements qui devaient se tenir, on peut penser que cette nouvelle fonctionnalité sera un moyen idéal pour les marques de proposer leurs événements de manière virtuelle. LinkedIn précise que :

“Il ne s’agit pas d’une simple intégration. Nous travaillons avec des partenaires de diffusion comme Restream, Wirecast, Streamyard et Socialive, pour élever le niveau de qualité de la production, ce qui sera essentiel surtout si vous demandez aux gens de payer pour assister à vos événements”.

Une nouvelle fonctionnalité de sondages professionnels

La deuxième fonctionnalité lancée par le réseau social est celle des sondages. Un moyen rapide et discret de poser une question et d’engager sa communauté. D’après LinkedIn, il ne faut que 30 secondes pour créer un sondage sur sa plateforme. Certains expertes estiment que cette fonctionnalité arrive beaucoup trop tard. Des années après Twitter et Facebook. D’autres diront que LinkedIn choisit le moment idéal pour faire ressusciter cette fonctionnalité.

Quatre options peuvent être ajoutées dans les sondages LinkedIn. Vous pourrez également décider de la durée du sondage dans une fourchette de 24 heures à deux semaines. Vous pourrez évidemment introduire votre sondage avec une phrase qui accompagnera votre question, et ajouter des hashtags pour augmenter la visibilité. Les sondages sur LinkedIn se distinguent tout de même par le fait que vous interrogez un public très spécifique : votre entourage professionnel.