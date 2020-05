Surprise. Facebook vient de s’offrir Giphy pour la somme de 400 millions de dollars. Le géant des réseaux sociaux compte ainsi intégrer cet immense catalogue de GIFS à Instagram, ainsi que sur d’autres applications du groupe.

Facebook devient le roi des GIFS

GIPHY est une plateforme d’origine américaine contenant le plus important catalogue de GIFS d’Internet, ainsi que des outils facilitant leur création et leur partage. Créée en 2013, l’entreprise qui revendique 700 millions d’utilisateurs quotidiens, vient tout juste de se faire racheter par Facebook pour la somme de 400 millions de dollars, révèle Axios qui tient son information “d’une source prochaine de la situation“.

Depuis plusieurs années déjà, Facebook s’appuie sur l’API de Giphy pour approvisionner ses diverses applications (Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram) en GIFS. D’ailleurs, selon le géant des réseaux sociaux, 50% du trafic de Giphy proviendrait de ses plateformes et Instagram serait à lui seul responsable de 25% du trafic de Giphy.

Il n’est donc pas étonnant que Facebook compte intégrer cette nouvelle acquisition directement aux équipes d’Instagram. L’objectif sera de faciliter encore davantage l’utilisation des GIFS sur le réseau social, aussi bien en stories qu’en messages privés. Dans un communiqué publié sur son blog, le géant des réseaux sociaux explique :

“Les GIF et les autocollants offrent des moyens significatifs et créatifs d’expression. Nous percevons la positivité dans la façon dont les gens utilisent GIPHY à travers nos produits, et nous savons que la combinaison de la créativité et du talent des équipes de GIPHY aux nôtres ne fera qu’accélérer la façon dont les gens utilisent la communication visuelle pour se connecter les uns aux autres.”

Giphy ne devrait pas connaître de changements majeurs

En ce qui concerne la plateforme Giphy en elle-même, celle-ci ne devrait pas connaître de changements majeurs, tout du moins pour l’instant. En effet, Facebook a assuré que ses utilisateurs pourront continuer à l’utiliser comme à l’accoutumée :

“Les gens pourront toujours télécharger des GIF ; les développeurs et les partenaires continueront à avoir le même accès aux API de Giphy ; et la communauté créative de Giphy pourra toujours créer des contenus de qualité.”

Une nouvelle qui rassurera très certainement (du moins pour le moment) les diverses et nombreuses autres plateformes qui utilisent les services de Giphy pour s’alimenter en GIFS. Parmi les plus populaires, on compte notamment Twitter, Slack, Pinterest, ou encore Reddit.