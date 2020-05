Les pouvoirs publics européens et français incitent les entreprises à délaisser le papier pour passer à la facturation électronique. Or, depuis le 1er janvier 2020, la Piste d’Audit Fiable, est obligatoire dans tout processus de facturation électronique. Au-delà de la garantie juridique, elle améliore drastiquement la visibilité, la fiabilité et la productivité de vos processus comptables.

Sans PAF, votre entreprise s’expose à des sanctions pénales coûteuses, une remise en cause de la TVA déductible et des amendes pour retards de paiements fournisseurs.

Avec les contributions de Jean-François Defudes et Vanessa Irigoyen, avocats associés Deloitte/TAJ et le retour d’expérience de Dominique Duthey, responsable administratif et financier DFCG, Yooz, éditeur d’une solution Cloud intelligente de dématérialisation et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay, vient de publier son nouveau livre blanc sur la thématique de la piste d’audit fiable.

Ce livre blanc vous explique dans un premier temps les enjeux pour votre entreprise, et vous livre ensuite les clés pour mettre en place la piste d’audit fiable dans vos processus comptables, grâce à la dématérialisation, afin de les rendre 100% conformes et efficaces.

Quels enjeux pour votre entreprise ?

Si la Piste d’Audit Fiable contribue à garantir la conformité des flux financiers et comptables de votre entreprise, cette mesure peut aussi être un levier pour améliorer la productivité de vos équipes. Selon Yooz, il y a quatre enjeux majeurs pour votre entreprise :

Un enjeu de conformité : Dans la mesure où la facturation électronique et la piste d’audit deviennent obligatoires pour toutes les entreprises, il est évidemment inconcevable de ne pas s’y conformer. Cependant, il convient de ne pas voir la Piste d’Audit Fiable comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité.

: Dans la mesure où la facturation électronique et la piste d’audit deviennent obligatoires pour toutes les entreprises, il est évidemment inconcevable de ne pas s’y conformer. Cependant, il convient de ne pas voir la Piste d’Audit Fiable comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Un enjeu de sécurité : la cybersécurité fait partie des inquiétudes majeures chez les dirigeants français. Les attaques sont de plus en plus fréquentes et peuvent totalement déstabiliser une entreprise. La piste d’audit peut renforcer la résilience de votre système d’information.

: la cybersécurité fait partie des inquiétudes majeures chez les dirigeants français. Les attaques sont de plus en plus fréquentes et peuvent totalement déstabiliser une entreprise. La piste d’audit peut renforcer la résilience de votre système d’information. Un enjeu de productivité : grâce à la dématérialisation, votre entreprise va accroître la productivité des équipes comptables. Vous pourrez notamment reconstituer chronologiquement la totalité du processus de facturation Purchase-to-Pay.

: grâce à la dématérialisation, votre entreprise va accroître la productivité des équipes comptables. Vous pourrez notamment reconstituer chronologiquement la totalité du processus de facturation Purchase-to-Pay. Un enjeu d’agilité : voici une opportunité rêvée pour remettre à plat vos processus existants. La Piste d’Audit Fiable doit vous permettre de les rendre plus agiles et plus fluides pour mieux les maîtriser.

Quelles sont les 4 grandes étapes de la mise en place de la Piste d’Audit Fiable au sein de votre organisation ?

Quelles solutions technologiques choisir pour vous accompagner ?

Pour accompagner cette transition, vous aurez besoin de vous équiper d’une solution de dématérialisation efficace. Ces outils agissent comme de réels facilitateurs de la mise en conformité avec la réglementation récente et plus spécifiquement, avec la Piste d’Audit Fiable et ses contrôles permanents et documentés.