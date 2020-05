Aujourd’hui, Sylius prend position sur le marché de l’e-commerce avec une approche particulière, voir iconoclaste. La solution ne cherche en effet pas à avoir la couverture fonctionnelle ultime. Ce n’est pas non plus une solution SaaS qui promet une mise en oeuvre one-click… Bref, elle se situe aux antipodes des grands courants actuels !

Dans un contexte e-commerce très particulier, où l’on assiste à une concentration et une spécialisation des acteurs, la solution Sylius construit petit à petit un écosystème fiable et performant. Un environnement porté par des fondamentaux simples mais solides : l’adhésion sans faille d’un réseau de développeurs experts et l’engagement des éditeurs vis à vis d’eux. Le principal atout de Sylius ? Un moteur e-commerce extrêmement fiable et performant, et techniquement sans faille, permettant d’aborder les projets sereinement.

A une époque où le discours marketing a plus de poids que les qualités intrinsèques d’une plateforme, cette position peut paraître très old school. Mais depuis 2 ans un phénomène original se produit : chez les marchands, les équipes techniques, ces développeurs “gurus” internationaux que l’on n’écoutait plus, ont véhiculé des points de vue élogieux sur la performance de Sylius, son évolutivité etc. Des éloges revenues aux oreilles des directions marketing et des business evangelists qui finissent par revenir aux fondamentaux !

Car au final, Sylius possède des atouts naturels :

un éditeur qui ne prétend pas détenir la stratégie ultime et qui écoute son éco-système d’intégrateurs pour faire évoluer son modèle dans le bon sens.

une offre Enterprise qui propose l’assistance éditeur, essentielle à tout projet “sérieux”, avec des coûts d’entrée très maîtrisés. Ce qui réduit sensiblement les coûts récurrents d’une plateforme e-commerce. Quand on sait que ce poste a eu tendance à enfler ces dernières années chez la plupart des éditeurs, c’est un atout de taille.

un socle technique sans faille qui fait la réputation de la solution.

une stratégie qui commence à payer et de plus en plus de projets qui challengent les leaders du marché, de Shopify à Salesforce. L’alternative Sylius “dont tout le monde parle” !

Pour mieux comprendre la stratégie et les objectifs de cette étoile montante du e-commerce, voici un entretien mené entre l’éditeur, représenté par Tymoteusz Stengert, New Business Developer, et Synolia, son Leading Partner en France, spécialiste des plateformes e-commerce.

Pouvez-vous nous présenter la stratégie de Sylius pour les mois à venir ?

Sylius : La fin du dernier trimestre a été dévastatrice pour le business. Nous avons notamment dû faire face à des réactions extrêmes : du gel absolu des investissements à des décisions précipitées avec pour finalité de mettre en place une nouvelle stratégie e-commerce adaptée.

Dans ce contexte, nous avons décidé d’entreprendre plusieurs projets pour soutenir les entreprises à la recherche d’une plateforme e-commerce. En parallèle, nous avons accéléré notre chantier “Sylius Cloud”. Selon nous, il est pertinent de promouvoir ce produit comme une Platform as a Service (PaaS). De cette façon, nous pouvons répondre au besoin croissant des e-commerçants qui ne souhaitent pas concentrer leurs efforts sur le choix de l’hébergement de leur plateforme et qui désirent un déploiement plus rapide.

Nous n’oublions pas non plus notre formidable communauté de développeurs ! Des sessions de formation à distance ont été organisées. Nous avons aussi proposé 40% de réduction sur nos cours en ligne. Avec Synolia, nous prévoyons également de nouveaux webinars ainsi que d’autres contenus éducatifs pour les personnes souhaitant renforcer (ou acquérir) des connaissances sur Sylius et l’e-commerce.

Cette année, notre objectif est aussi de nous concentrer sur notre écosystème technologique. Nous entendons notamment par là, la poursuite du développement de notre marketplace Sylius. Nous voulons augmenter de 50% le nombre de plugins Sylius disponibles.

De plus, nous continuons à recruter de nouveaux partenaires technologiques. Je peux vous dire que nous sommes en pourparlers avancés avec des fournisseurs de solutions de paiement reconnus comme Mollie, PayPal, Adyen ou PayPlug.

Synolia : C’est une très bonne chose que Sylius se concentre sur les partenaires et leur apporte assistance et écoute. Trop d’éditeurs ont oublié que pour réussir, une plateforme doit proposer un écosystème solide et compter sur un réseau à la fois qualitatif et quantitatif qu’ils ont eux-mêmes mis en place. Car il ne faut pas se leurrer, une plateforme e-commerce doit aujourd’hui disposer d’une force de frappe importante, notamment de par son réseau d’intégrateurs et de contributeurs. Ces derniers doivent enrichir, promouvoir la solution et… faire des projets. Mais bien souvent, le développement de ce réseau se fait avec des concessions au niveau de l’expertise des partenaires, insuffisante.

Un bon exemple de réseau de partenariat gagnant pour tout le monde (intégrateur, éditeur, client) est l’éditeur PIM Akeneo ! Rigoureux dans son recrutement de partenaires, il propose uniquement des intégrateurs de qualité. Sylius va dans ce sens, et c’est une très bonne chose ! D’ailleurs, quand Sylius nous a proposés de devenir Leading Partner, l’éditeur a été surpris de nous entendre dire : “d’accord, mais pour que cela fonctionne, il faut élargir le réseau et recruter les bons partenaires” ! Nous nous sommes retrouvés à faire la promotion de nos concurrents mais c’est dans l’intérêt de toutes les parties.

Concernant la technologie, dans quelle direction Sylius souhaite aller ?

Sylius : La dernière version de Sylius est entièrement dédiée aux améliorations de l’interface utilisateur et UX. Nous avons repensé la page de la boutique, ainsi que les informations de livraison et produits. De nombreux changements mineurs mais essentiels ont été apportés !

Cependant, le plus grand chantier récent concerne nos API. Après mûre réflexion, nous avons décidé de nous associer à API Platform, leader sur son marché. Grâce à cette innovation, les e-commerçants vont pouvoir choisir et utiliser l’interface et la technologie qui leur convient le mieux, selon leurs besoins.

Dans Sylius, nous adoptons l’approche “Best of Breed” ! C’est pourquoi nous voulons faciliter l’intégration de notre solution, autant que possible. Grâce à une standardisation claire et uniforme de nos intégrations, nous avons l’ambition de devenir le premier choix des moyennes et grandes entreprises en termes d’implémentations e-commerce.

Synolia : Les choix de Sylius sont technologiquement toujours pertinents. Ils ne subissent pas les effets de mode, avec le focus sur tel ou tel improvement sur la solution. Ils réfléchissent en permanence à une question simple : “Demain, qu’est-ce qui va permettre de réaliser un projet e-commerce pour un client plus efficacement qu’avec d’autres outils ? Qu’attendent les équipes de développement pour mieux répondre aux besoins métiers des clients ?” Tant que Sylius répondra à ce type d’interrogation, ils iront dans le bon sens. Et, chose notable, il existe un vrai échange entre Sylius et ses partenaires clés qui permet vraiment d’être écouté dans les choix de développement à mettre en oeuvre. On participe réellement à l’évolution de la solution. C’est très appréciable !

Quels sont les sujets de fond qui remontent chez les marchands équipés de Sylius ?

Synolia : Aujourd’hui, les projets e-commerce sont des projets globaux. On retient une plateforme pour sa capacité à s’interconnecter à tout un écosystème de services, et non pas parce qu’elle fait tout mieux que les autres. On travaille beaucoup dans ce contexte au niveau des API comme évoqué précédemment. Mais on se concentre aussi sur la création de connecteurs avec, par exemple, le PIM, les CRM, ou encore la BI. Parce qu’aujourd’hui, un marchand n’a pas seulement besoin de la meilleure plateforme e-commerce… Il doit aussi la nourrir avec des informations produits fiables et qualitatives et piloter son activité avec les bons indicateurs pour s’adapter en permanence.

Sylius : Grâce à la collaboration stratégique avec Synolia et notre client commun MK DIRECT Holding, l’intégration de l’écosystème de l’entreprise avec Akeneo est en cours. Depuis de nombreuses années, nous entendons parler de projets qui utilisent ces deux solutions basées sur Symfony. Ensemble, nous allons rendre ça officiel !

Sylius a lancé récemment Sylius Plus, pouvez-vous nous en dire plus ?

Sylius : Sylius Plus a été conçu pour des entreprises qui ont besoin d’une plate-forme fiable lors d’une expansion multi-marques et internationale. Elle s’adresse à tous ceux qui recherchent une configuration multi-marques avec une seule interface technologique et un seul système d’administration pour plusieurs entités distinctes.

Exemples d’application : l’ouverture d’un nouveau bureau à l’étranger ou le test d’un nouveau concept commercial. Concrètement, il suffit de créer un nouveau canal de vente dans Sylius Plus, d’ajouter une entité juridique pertinente, de personnaliser son paramétrage et d’accorder l’accès à l’administration du canal aux personnes concernées, en quelques clics. Au niveau supérieur, le Super Admin a accès aux performances de l’ensemble des canaux. Il peut les comparer et ajuster les opérations en conséquence.

Sylius Plus a pour principal objectif de faire gagner du temps aux entreprises et de les aider à se développer rapidement. Comment ? En conservant au sein d’une même société ce qui est commun à toutes les marques (méthodes de paiement par exemple) et en personnalisant ce qui est unique. Avec Sylius Plus, il est également possible de bénéficier d’un système avancé de gestion des retours (RMA) et d’un inventaire multi-sources avec des stratégies d’expédition prédéfinies. En outre, Sylius Plus garantit un SLA de grande qualité et un service client professionnel.

Synolia : Aujourd’hui, toute plateforme digne de ce nom se doit d’avoir une version plus, enterprise ou premium ! Une offre qui inclut potentiellement des briques fonctionnelles et des services supplémentaires, mais surtout un support éditeur. C’est la clé indispensable d’un projet d’envergure ! Quand vous faites 50 millions d’euros en ligne, vous avez besoin de vous appuyer sur l’éditeur dès qu’il y a un problème. Et c’est valable pour le marchand comme pour l’intégrateur. Sylius Plus est une très bonne chose, d’autant plus que le coût d’accès est très compétitif.

Sylius est une solution qui trouve de plus en plus sa place sur le marché de l’e-commerce en Europe, quelles sont les perspectives de développement de la solution à moyen terme ?

Sylius : Notre objectif est de faire de Sylius une solution e-commerce complète, non seulement en tant que plateforme principale, mais aussi en tant qu’écosystème florissant, avec des extensions et des intégrations de premier ordre.

Nous continuons à nous développer sur les marchés européens pertinents pour nous, à savoir la France, la DACH et le Benelux. Mais nous venons également de signer nos premiers partenariats en dehors de l’Europe – en Argentine et au Canada. Ce qui officialise la présence de Sylius sur ces deux continents. Notre objectif est de devenir le premier choix des petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche d’une solution de e-commerce très évolutive et personnalisée.

Synolia : Synolia a l’ambition d’être le leader français des plateformes e-commerce ouvertes. Nous n’avons pas vocation à proposer des plateformes fermées où l’intégrateur n’a qu’un rôle négligeable dans le développement du projet. Nous sommes des architectes e-commerce ! En ce sens, nous avons besoin d’outils qui nous permettent vraiment d’agir et mettre en place une stratégie sur mesure pour l’ensemble de nos clients. Nous sommes des experts Magento et OroCommerce, deux des plus performantes plateformes e-commerce BtoB et BtoC du marché. Pour nous, Sylius n’a pas vocation à remplacer ces outils car la solution répond à d’autres besoins. C’est la 3ème brique idéale dans notre catalogue de solutions nous permettant d’adresser tous les projets du plus simple au plus spécifique, du petit marché local au projet international… Sylius a un boulevard devant lui sur des projets de taille moyenne, avec des process d’achats très spécifiques nécessitant de forts développements.