Souvent vue comme un outil marketing B2C, la vidéo d’entreprise bien employée est pourtant une arme de communication redoutable en B2B. Régulièrement réduite à la présentation de société ou à du contenu pour les réseaux sociaux, le format vidéo répond également à un certain nombre de cas d’usage : démonstration de solution, relation client, événement, onboarding, sales, teaser, témoignages clients, training, publicité…la vidéo d’entreprise peut intervenir dans tous les versants et tous les métiers d’une organisation.

Loin d’être seulement une approche “qui fait moderne”, la vidéo B2B vient nourrir et renforcer la qualité de la transmission de l’information.

L’objectif de cet article est de faire un tour d’horizon des cas d’usages, des formats et des points forts de l’utilisation de la vidéo d’entreprise dans le marketing et la communication en B2B.

Pourquoi intégrer la vidéo dans sa stratégie d’entreprise en B2B ?

Voyons plutôt, 79% des répondants à une étude produite par wyzowl en 2019 disaient que les vidéos de marques les avaient convaincus d’acheter un logiciel ou une app. Dans la même étude, 96 % déclaraient avoir regardé une vidéo explicative pour en savoir plus sur un produit ou un service.

83% des professionnels du marketing convenaient également que la vidéo représente un bon retour sur investissement. Dans une autre étude de tubular insights, 73% des spécialistes du marketing B2B affirment que la vidéo a un impact positif sur le ROI du marketing.

Allons plus loin avec les professionnels du marketing :

94 % des spécialistes du marketing affirment que la vidéo a aidé les utilisateurs à mieux comprendre leur produit ou service.

84 % affirment que la vidéo les a aidés à augmenter le nombre de visiteurs sur leur site Web.

81 % disent que la vidéo les a aidés à générer des leads.

80% des spécialistes du marketing avancent que la vidéo a augmenté le temps de consultation sur leur site.

41 % des spécialistes du marketing affirment que la vidéo les a aidés à réduire les appels au support technique.

41% des professionnels du marketing B2B ont déjà utilisé le webinar comme canal d’acquisition. Ils sont 74% à déclarer que cette stratégie a été payante !

Merchant avance que le taux de clics est de 27% plus important et le taux de conversion web de 34% supérieur avec une vidéo.

La solution de landing page Unbounce indique qu’une landing page aurait 80% de taux de conversion en plus avec une vidéo.

Toujours pas convaincu ?

En 2021, CISCO annonce que 82% du trafic internet mondial se fera sur de la vidéo. Si on sort du content marketing pure pour se pencher sur le contenu consommer, une étude de CISION auprès de 355 journalistes portant sur les médias en 2020 met en évidence que 41% estiment que la vidéo change leur façon de travailler contre 33% en 2018

La question n’est donc plus de se demander si la vidéo marketing en B2B est pertinente, mais comment implémenter le format dans une stratégie d’entreprise.

Différents exemples de cas d’usage de vidéos d’entreprise en B2B

La vidéo B2B sert les objectifs marketing et de communication d’une organisation. En ce sens, ce format s’utilise pour présenter la société, réaliser des cas clients, introduire ou restituer le cadre d’un événement, mettre en valeur et expliquer un produit ou un service ou encore s’adapter et compléter une stratégie de contenus en variant, grâce à la vidéo, le format avec lequel on prend la parole. Tour d’horizon des cas d’usages B2B.

Storytelling d’entreprise : présenter sa société en vidéo

Expliquer simplement sa proposition de valeur peut se révéler complexe. Le site web qui est souvent le premier support de communication ne sera pas forcément consulté comme l’entendaient ses concepteurs. Les visiteurs peuvent avoir du mal à cerner rapidement la valeur de l’offre. La vidéo répond à ce besoin de clarté et de maîtrise du discours.

La vidéo B2B permet de clarifier le positionnement et la vision de l’entreprise, la mission qu’elle s’est fixée et comment elle répond à un besoin. L’avantage du format vidéo est de mêler le discours avec des profils incarnant au sein de l’entreprise (fondateurs, c-levels, employés…) mais également d’insérer le produit ou le service dans le storytelling. Dans un secteur qui peut parfois manquer de romantisme, la vidéo peut ainsi revenir sur la genèse de l’entreprise en pointant les étapes clés, les anecdotes, créer de l’affect sur des activités assez froides au premier abord, en somme. C’est également une bonne manière d’ouvrir le capot sur les valeurs de sa société… que de potentiels prospects puissent humer l’ambiance des bureaux avec de potentiels partenaires…

Plutôt que de le dire, d’expliquer, la vidéo de présentation de société permet d’embarquer sa cible directement à travers son storytelling.

Démontrer sa valeur en B2B : Le cas client ou retour d’expérience en vidéo

Pour se projeter ou simplement confirmer que le produit, le service ou la solution répondra à ses attentes, un prospect à souvent besoin de réassurance. Dans ce domaine, le témoignage ou cas client est un excellent moyen de rassurer un prospect. Le mécanisme est simple, pour un secteur donné, si une organisation utilise une offre et explique en quoi celle-ci permet de remplir ses objectifs ou de les dépasser, cela aura plus d’impact que si c’est le vendeur qui tient le même discours.

Le format est également flatteur pour le partenaire qui s’y prête.

Présenter son produit, son service ou sa solution en vidéo

Amener le prospect à comprendre rapidement la valeur de son offre rapidement est chose complexe. Là encore, la vidéo est extrêmement pertinente, car elle permet d’accompagner pas à pas celui qui la visionne dans son produit, son service ou son logiciel. La seule limite tient dans la capacité à être créatif. Différentes images peuvent être alternées, entre l’utilisateur et son produit, les animations, les transitions…

Les exemples de vidéos plus haut ne sont pas choisi au hasard. Lors de la rédaction de cet article, j’ai choisi d’aller consulter les meilleurs produits web 2019 et 2020 sur ProductHunt, un site qui permet aux créateurs du monde entier de présenter leur nouveaux outils, logiciels, apps ou services en ligne. La communauté vote et les meilleurs produits bénéficient d’une énorme visibilité. Les organisations qui trust le haut du classement sur les deux dernières années sont souvent celles qui ont une vidéo explicative de leur offre.

Community management et contenus vidéo en B2B

L’agence SEO Eskimoz est, à ce titre, un très bon exemple. La page LinkedIn est quasi exclusivement alimentée en contenu vidéo ou une collaboratrice prend la parole sur un format court informatif, congruent avec la proposition de valeur, sans faire la promotion de l’offre.



Dans un autre champ, SocialBakers fait du très bon travail. L’entreprise tchèque de gestion des réseaux sociaux produit des lives sur l’ensemble des plateformes sociales avec des prises de parole d’expert sur le secteur dans lequel elle exerce.

Mettre en valeur un événement B2B avec une vidéo

Comment présenter un événement ? Restituer son atmosphère ? La vidéo est depuis toujours utilisée dans l’événementiel grand public. Elle sert à la fois à créer un bilan imagé d’un festival ou d’un salon, mais également pour teaser la prochaine édition en soulignant la réussite de la précédente. Il n’y a pas de raison que le B2B n’applique pas les recettes qui marchent en B2C. Ainsi, la vidéo permet de projeter les potentiels futurs participants d’un événement dans ce dernier.

La vidéo d’onboarding de l’utilisateur dans sa solution

Les FAQ, guides d’utilisation et ressources écrits sont des incontournables des solutions à destination des professionnels. La vidéo, très complémentaire, est parfois plus accessible pour guider un utilisateur dans la prise en main d’un logiciel. Elle permet également de guider un utilisateur dans son approche d’une solution, pas à pas, en associant les images et la voix.

Plus agréable qu’un long pavé, l’utilisateur prendra plus de plaisir à consulter ce type de contenu qu’une suite d’articles.

En résumé

Si la vidéo ne se substitue pas totalement à l’écrit sur le web, la tendance est à l’augmentation de son utilisation en marketing B2B. De moins en moins cher, adaptées à de nombreux use cases, elle colle aux usages et pratiques des internautes.

