Alors que la pandémie mondiale de Covid-19 a d’importantes répercussions économiques pour les petites entreprises, Facebook tente de leur venir en aide en mettant en place un large éventail de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux outils.

Facebook fait appel au soutien de ses utilisateurs…

C’est sur son blog que Facebook détaille les nouvelles fonctionnalités mises en place pour venir en aide aux petites entreprises françaises. La première d’entre elles, consiste en la mise en place de cartes-cadeaux sur Facebook et Instagram. Cette nouvelle fonctionnalité, comme son nom l’indique, permet aux utilisateurs de découvrir et acheter des cartes-cadeaux d’entreprises locales (coiffeurs, cafés, restaurants, salles de sport, etc) et de les dépenser plus tard. Si cette fonctionnalité est déjà disponible sur Instagram, il est prévu qu’elle arrive sur Facebook à compter de cette semaine.

Aussi, Facebook permet désormais à ses utilisateurs d’organiser des collectes de fonds sur Facebook et Instagram au bénéfice des entreprises qu’ils souhaitent soutenir. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était réservée aux organisations caritatives et aux grandes causes.

La firme de Mark Zuckerberg lance également un nouveau sticker Instagram, toujours dans le but de venir en aide aux petites entreprises locales. Baptisé “Aidons nos commerces“, celui-ci permet aux utilisateurs du réseau social “d’exprimer leur soutien aux petites entreprises et marques qu’ils affectionnent“. Une story partagée agrégeant les contenus publiés avec ce sticker sera également lancée. Facebook espère ainsi permettre à ses utilisateurs de découvrir de nouveaux petits commerces à proximité de chez eux.

… Et offre de la visibilité aux petits commerçants, tout en facilitant les échanges avec leurs clients

Afin de donner davantage de visibilité aux petites entreprises mais aussi dans le but de permettre à ses utilisateurs de trouver plus facilement des informations à jour, Facebook met en place un fil centralisé baptisé “Publications des entreprises locales“ qui regroupe en un seul endroit les dernières publications des commerces de proximité. Le réseau social précise : “Les utilisateurs verront un message s’afficher dans leur fil d’actualité et auront la possibilité de s’abonner à ce fil pour recevoir des notifications hebdomadaires“.

Afin de faciliter les échanges entre les entreprises et leurs clients, Facebook annonce également une mise à jour de l’inbox Messenger des entreprises. L’objectif de cette mise à jour sera de faciliter le passage de la boite de réception personnelle à la boite de réception d’entreprise afin que les réponses se fassent de façon plus rapide. Un plug-in conversationnel permettant d’intégrer Messenger directement sur un site sera également prochainement déployé.

Aussi, les entreprises ont désormais la possibilité de marquer leurs publications, nouvelles ou anciennes, avec un tag “actualité Covid-19”. Enfin, pour aider les petites entreprises à prendre des mesures rapides, Facebook offre un accès à des ressources, des outils commerciaux et bonnes pratiques liés au COVID-19 directement dans les applications Facebook et Instagram. Des informations précieuses qui viennent compléter celles déjà disponibles sur le “Centre de ressources pour entreprises“.

Facebook face au Covid-19

Depuis le début de la pandémie mondiale de Covid-19, Facebook s’est montré particulièrement réactif et multiplie les actions pour venir en aide à l’ensemble de ses utilisateurs, mais aussi aux gouvernements de différents pays, ainsi qu’à la communauté scientifique.

Le réseau social a par exemple mis des données à la disposition des chercheurs, ou encore créé une carte qui montre le pourcentage de personnes ayant des symptômes du Covid-19. La firme mène également une lutte active contre la désinformation liée à ce virus et a mis un point d’honneur à rapprocher ses utilisateurs pendant toute la période de confinement avec diverses nouvelles fonctionnalités.

Autant d’initiatives qui prouvent l’engagement de la firme dans cette crise mondiale et qui peuvent avoir des répercussions extrêmement positives à l’heure où le monde traverse une crise sans précédent.