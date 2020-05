Le télétravail représente un véritable enjeu d’avenir pour les professionnels du monde entier. Depuis le début du confinement, une majorité d’entreprises a dû adopter cette méthode de collaboration à distance pour pouvoir continuer de travailler malgré la pandémie de Covid-19. Si certains travailleurs connaissaient déjà bien ce mode de fonctionnement, d’autres l’ont découvert.

S’INSCRIRE AU WEBINAR

Un défi de taille s’annonce pour les managers : réussir à optimiser la collaboration de ses équipes malgré la distance. Jamespot, un éditeur de logiciels SAAS spécialisé dans les réseaux sociaux d’entreprise et les solutions collaboratives, organise un webinar le 14 mai à 15h pour répondre à cette problématique.

La période que nous venons de traverser a montré à de nombreux salariés et directeurs, que le télétravail avait du bon. On peut imaginer qu’à l’avenir, le travail à distance devienne une nouvelle norme. D’après une récente étude de Gartner, 74% des entreprises pensent proposer du télétravail à leurs employés. L’idée qui pourrait émerger et perdurer consisterait à toujours garder certains employés disponibles au bureau, mais de mettre la majorité des collaborateurs en télétravail, dès que l’activité le permet.

Une autre étude de la Fondation Jean Jaurès montre qu’aujourd’hui, un salarié du privé sur quatre est en télétravail. Ce chiffre monte à plus d’un agent sur trois du côté de la fonction publique. Le télétravail s’impose comme une norme et pourrait bien le rester même après le déconfinement du 11 mai. Dans son webinar du 14 mai, Jamespot a prévu d’aborder la question du management à distance. Au programme :

Comment définir de nouvelles règles de travail à distance ?

Quels rituels mettre en place ?

Comment transmettre la bonne information à vos collaborateurs ?

Comment Jamespot peut vous aider à piloter votre activité ?

Les outils sont au cœur du succès d’une collaboration en télétravail. Avec la crise du Covid-19, le téléchargement des plateformes collaboratives a explosé. Il existe plusieurs types de solutions collaboratives : l’intranet, le réseau social d’entreprise, la digital workplace, le ChatOps, etc. Quel que soit l’outil adopté par les professionnels, le constat est le même : 84% des entreprises travaillant avec de telles plateformes affirment qu’elles ne pourraient plus s’en passer.

Avant le confinement, seulement 25% des entreprises françaises avaient déjà expérimenté ce nouveau mode de collaboration. Demain elles pourraient être beaucoup plus nombreuses. Il est donc particulièrement important de se préparer à cette transition et le rôle des managers sera déterminant. Le 14 mai à 15h, vous pourrez poser vos questions en direct aux experts Jamespot. Si jamais vous n’êtes pas disponibles sur ce créneau horaire, pas d’inquiétude, vous pourrez retrouver le webinar en replay. Vous pourrez également y consulter des webinars sur des thématiques telles que le pilotage d’une activité dans un contexte d’équipes délocalisées, les solutions collaboratives à choisir en 2020 etc.

