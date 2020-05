Cette initiative était dans les cartons depuis plusieurs mois déjà. C’était le sujet principal de la dernière édition du Chrome Developer Summit, en novembre 2019. Désormais c’est officiel : Google lance Web Vitals, un outil d’analyse de performance des sites web. Cette fonctionnalité a un objectif bien précis qui est d’inciter les développeurs à améliorer la vitesse des sites qu’ils développent.

Web Vitals analysera la performance des sites web

Si vous trouvez que votre navigation sur Internet est déjà optimale, Google estime que ce n’est pas toujours pas assez rapide. Web Vitals permettra aux développeurs d’avoir de la visibilité sur la vitesse de leur site web et proposera les mêmes informations aux utilisateurs. Cet outil d’étiquetage doit permettre aux internautes de comprendre en un clin d’œil si les performances d’un site web sont bonnes ou non. Ainsi, il pourra choisir d’y accéder ou non.

Oui, il se passe des choses beaucoup plus graves dans le monde que ces quelques secondes de trop au moment du chargement de votre page web. Mais quand même. Dans le détail, Web Vitals comprend trois mesures concrètes : la mesure de la vitesse du chargement de la page, le délai de première entrée pour mesurer la réactivité et enfin le décalage cumulatif de la mise en page, pour mesurer la stabilité d’une page.

Un score sera attribué à chacune de ces caractéristiques et permettra de définir une note globale, visible par les développeurs et par les utilisateurs. Au fil des années, on sent bien que Google cherche à améliorer l’expérience utilisateur. L’année dernière, Chrome déployait déjà une fonctionnalité qui permet de savoir si nous sommes sur un faux site. Une autre capable de bloquer les mauvaises publicités vidéo.

Un moyen d’encourager les entreprises à améliorer leur site

Selon Ilya Grigorik, ingénieur web chez Google : “nous avons mis au point de nombreux outils et mesures utiles pour aider les propriétaires d’entreprises, les spécialistes du marketing et les développeurs à identifier les possibilités d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs. Web Vitals vise à fournir des directives unifiées pour créer des signaux de qualité qui sont aujourd’hui essentiels pour offrir une expérience utilisateur de meilleure qualité”.

On est assez loin de l’idée de départ de Google. Celle qui consistait à récompenser les sites les plus performants avec un badge. Il faut bien reconnaître que c’est une approche directe, qui devrait encourager de nombreuses entreprises à mettre leur site web à niveau.