À partir de ce lundi 11 mai, Air France va déployer un dispositif de contrôle de température pour ses clients à l’embarquement. Les passagers ayant une température supérieure à 38°C ne seront pas admis à embarquer, l’aéroport de Rome a mis en place un dispositif similaire.

La France est officiellement déconfinée, mais la crainte d’une seconde vague d’infection en coronavirus est dans tous les esprits. Pour éviter la circulation du virus Air France a décidé d’adopter des mesures de sécurité drastiques.

Au départ des vols nationaux comme internationaux, la température des passagers sera mesurée avec des thermomètres infrarouges sans contact. Si la température d’un passager excède les 38°C, il ne pourra pas embarquer. Sa réservation sera modifiée pour décaler le départ, sans frais. Les passagers seront avertis en amont de leurs départs.

Des contrôles de température seront progressivement déployés au départ de tous les vols #AirFrance à compter du 11 mai 2020. https://t.co/mFWuJDPj4Y

Temperature checks to be progressively implemented on departure of all #AirFrance flights as from 11 May. https://t.co/Zxoa088kNi pic.twitter.com/RkAqvXCev3

— Air France Newsroom (@AFnewsroom) May 9, 2020