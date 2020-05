Noter un produit, un lieu, un film est quelque chose d’habituel. Pour les films et les séries, pouvoir lire des avis et des critiques permet parfois de faciliter son choix pour la soirée. Certaines séries avec plusieurs saisons dont les épisodes ne se suivent pas forcément présentent de fortes disparités au niveau de la qualité des épisodes : on pense par exemple à Malcolm, les Simpson, American Dad…. On souhaite les regarder ou les re-regarder, mais si on peut se contenter de la crème, pourquoi s’en priver ?

En un coup d’oeil découvrez les épisodes à ne pas rater !

TV Charts est un outil en ligne et gratuit permettant de visualiser les notes de chaque épisode d’une série télévisée. Derrière ce site se cache, Ian Ray un développeur en recherche d’emploi. Il a créé ce site pour montrer ces compétences techniques aux entreprises ! Les données mises en avant sur TV Charts proviennent de la base de données en ligne IMDb. Cette dernière permet d’accéder aux informations de films, séries, acteurs…

Avec TV Charts, les notes de chaque épisode des séries sont ainsi regroupées afin de fournir un tableau assez simple, dont les couleurs varient en fonction des notes. Une bonne note est dans les tons verts, une mauvaise note, en rouge. Il est ainsi facile de voir quels épisodes ont le plus plu ou ceux qui au contraire ont été détestés. Une fois sur le site, il suffit d’entrer le nom de la série ou de cliquer sur les suggestions de sériés.. Ci-dessous on retrouve le tableau présentant les différents épisodes et saisons de Game of Thrones.

À gauche on peut voir la note totale de la série, ainsi que les trois meilleurs épisodes et les trois avec la moins bonne note. Lorsque l’on clique sur une case, le site renvoie sur IMDb.

Ci-dessous, le même tableau avec la série les Simpsons.

Dans le même genre, nous présentions il y a quelques semaines une extension Chrome zRate Netflix, permettant d’obtenir les notes des contenus diffusés sur Netflix.