Le 29 avril, Mozilla a annoncé le lancement de sa nouvelle offre de chat room en réalité virtuelle : Hubs Cloud. Gratuite, compatible avec la majorité des casques de réalité virtuelle et disponible à partir du web, cette offre est la plus complète du marché.

Hubs Cloud : la solution pour créer des évènements virtuels

Cette nouvelle version de Hubs est directement hébergée sur les serveurs d’Amazon Web Services, le service cloud d’Amazon. Hubs Cloud vous permet de personnaliser votre service de chat room, de télécharger votre propre contenu 3D ou encore de choisir parmi la gamme d’avatars et de scènes en relaté virtuelle disponibles sur la plateforme Hubs. Point fort de cette nouvelle offre : sa compatibilité avec les différents supports, smartphones ou ordinateurs.

N’importe quelle entreprise peut désormais créer un espace virtuel pour organiser un évènement. La personnalisation des avatars et des objets 3D offre un large choix aux futurs utilisateurs. On peut imaginer qu’une telle solution puisse intéresser de nombreuses entreprises à un moment de notre histoire où les évènements physiques sont très limités. Ce nouveau service de chat room est évidemment compatible avec Spoke, l’éditeur 3D de Mozilla en libre service.

La réalité virtuelle tend à se démocratiser

D’autres géants du web s’intéressent de près aux espaces alimentés par la réalité virtuelle. Facebook a par exemple lancé il y a quelques années Facebook Spaces. Ce que Facebook Spaces vous propose, c’est de vivre une vie sociale dans un autre monde, de personnaliser votre avatar et de commencer à interagir avec vos amis. Récemment le réseau social présentait les évolutions en matière de conception des avatars. Bref, un moyen de matérialiser virtuellement le réseau social. La consécration ultime pour Facebook.

Si les solutions de réalité virtuelle se multiplient au fil des années, leur utilisation reste pour le moment anecdotique. La nécessité de posséder et d’utiliser un casque de réalité virtuelle pour pouvoir utiliser ces solutions est un frein à leur développement. Tous les utilisateurs ne sont pas encore équipés mais cela pourrait bien changer au cours des prochaines années. Le prix des casques baisse et de plus en plus d’appareils deviennent compatibles. La réalité virtuelle tend de plus en plus à se démocratiser.