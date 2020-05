Après son annonce d’une refonte majeure pour son application de bureau ainsi que l’arrivée du dark mode, Slack prend enfin le temps de penser à son application mobile. Avec le déconfinement et prochainement le retour au bureau pour certains, nous allons sans doute recommencer à utiliser régulièrement Slack sur mobile, c’est donc une excellente mise à jour à venir.

Ces dernières semaines, l’application a battu des records d’utilisateurs grâce au télétravail et le patron de Slack France le dit lui-même : le service de discussions professionnelles a subi une explosion d’activité (podcast). Pour continuer sur cette bonne lancée, Slack préparerait activement une nouvelle application pour les mobiles. Pour le moment, seuls les participants ayant accepté de tester la version bêta ont accès à cette nouvelle version qui dispose d’une barre de navigation au bas de l’écran.

Au premier coup d’oeil, on retrouve l’univers Slack, mais en plus organisé et qui semble plus simple également en terme de navigation. Fini les swipes pour accéder aux différents menus, ils sont tous disponibles directement dans une barre en bas de l’écran.

Cette nouvelle version comprend un écran d’accueil qui vous permet de jeter un oeil à la liste de vos canaux et aux conversations en cours, ainsi que la visualisation de vos notifications. Avec cette organisation, Slack va à l’essentiel de ce pourquoi il est utilisé, à savoir échanger.

Si The Verge parle de la version bêta dédiée aux smartphones Android, nous avons également pu constater son arrivée sur iOS. Étant donné ce que nous avons pu voir pour le moment, il n’y aura pas de nouveautés à retenir, mais plutôt une réorganisation de l’application. Avec les onglet d’accueil, de messages privées, des mentions et enfin celui menant à votre profil, on peut simplement envisager de gagner en rapidité et en simplicité de navigation sur l’application mobile. Espérons maintenant qu’elle soit rapidement adoptée et déployée pour le plus grand nombre.