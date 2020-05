Zoom a fait grand bruit ces derniers mois, pour de nombreux problèmes de sécurité, laissant entre autres filer des données personnelles auprès d’un géant des réseaux sociaux. Mais l’entreprise n’est en fait pas la seule… Aujourd’hui, Meet dit gagner 3 millions d’abonnés chaque jour, Teams qui a gagné 12 millions d’abonnés pour son troisième anniversaire, et Webex, de Cisco rejoignent, tous les trois et à leur tour le groupe des services de visioconférence épinglés pour être de mauvais gestionnaires de données personnelles.

Les politiques de confidentialité de Meet, Teams et Webex remisent en cause

Consumer Reports est une organisation américaine à but non lucratif qui se place en tant que défenseur des droits des consommateurs. Dans un rapport, cette organisation publie les résultats de ses recherchent qui montre que Webex, Meet et Teams cueillent des données, comme le fait aussi Zoom. Bill Fitzgerald, un spécialiste de la vie privée, employé par Consumer Reports indique “Bien qu’il y ait des différences entre les politiques de confidentialité de chaque entreprises, elles ne sont pas énormes. Et du point de vue du respect de la vie privée, aucune de ces options n’est très bonne”.

Et en effet, chacune de ces entreprises se laisse le droit de recueillir des données pendant un échange visio, de les assembler avec des informations glanées auprès de data brockers (les revendeurs de données) et d’autres sources afin de créer des profils. Les données recueillies peuvent par ailleurs permettre d’entraîner la reconnaissance faciale. Et le pire dans tout cela, c’est que les accusés n’ont pas cherché à prouver le contraire des résultats avancés par l’organisation, précisant simplement respecter les droits des consommateurs.

Précisons tout de même que suite à cela, certains, comme Google, ont renforcé leur sécurité. Sur Meet, précisément, il est possible de protéger les échanges vidéos à l’aide d’un mot de passe.

Selon Consumer Reports, il y a trois grands principes en terme de respect des données personnelles

Dans son rapport, Consumer Reports met en avant trois grands principes, le premier est de ne recueillir que le strict minimum d’informations et de limiter le partage avec des acteurs tiers. Ensuite, l’organisation conseille de n’utiliser ces données que dans leur seul but d’améliorer le service pour lequel elles ont été récoltées. Et enfin, l’organisme estime qu’il est nécessaires pour les entreprises gestionnaires de services de visioconférences de proposer une sécurité d’un niveau maximal, automatiquement pour l’ensemble des utilisateurs. Meet, Teams et Webex sont les premiers services de visioconférences concernés par ces conseils.