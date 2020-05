Après avoir optimisé et facilité le shopping sur sa plateforme et ajouté une touche d’actualité à son interface, Pinterest continue de faire évoluer son réseau social. Cette fois, en offrant de nouvelles fonctionnalités à ses tableaux. Désormais, vous pourrez leur ajouter des notes, des dates et même y découvrir des recommandations thématiques.

Pinterest souhaite vous aider à concrétiser vos projets

Si Pinterest s’en sort au premier trimestre 2020 malgré le contexte du Covid-19, le réseau social a également enregistré sur sa plateforme la multiplication de tableaux dédiés aux activités virtuelles en conséquence à la pandémie mondiale (+50 % entre mars et avril). Alors, pour simplifier encore davantage l’organisation de ses tableaux d’inspiration, Pinterest dévoile de nouvelles fonctionnalités.

D’abord, il existe désormais la possibilité pour les utilisateurs d’ajouter des commentaires et des notes à leurs tableaux, ainsi que des dates. Sur son blog, Pinterest explique :

“Il est donc désormais possible d’ajouter des commentaires aux tableaux, pour noter les ingrédients d’une recette ou les tâches d’un projet, mais aussi des dates pour vous aider à garder le cap et recevoir des recommandations au bon moment.”

Ainsi, les utilisateurs pourront se servir de leurs tableaux Pinterest comme de véritables cahiers de bord, avec des échéances et des mémos, pour faire passer leurs inspirations du statut d’idée, à celui de réalité. Un atout pour mener des projets à leurs termes.

Une organisation des tableaux plus poussée

Pinterest a également prévu une organisation plus poussée de ses tableaux, avec la possibilité de regrouper des épingles en sous-tableaux thématiques. Ces derniers pourront être directement proposés par le réseau social et créés de façon automatique. Là encore, la plateforme illustre cette nouvelle fonctionnalité par un exemple :

“Imaginons que vous ayez enregistré un nombre astronomique d’activités pour enfants sur un tableau, en espérant les essayer un jour. Ce sera nettement plus facile de vous y mettre si elles sont organisées en sous-tableaux, tels que « projets artistiques » et « jeux d’extérieur ».”

Enfin, Pinterest propose désormais également des “suggestions de modèles pour découvrir des idées et des sous-tableaux“ dès l’enregistrement d’une première épingle. Si vous prévoyez un dîner entre amis par exemple, la plateforme fera en sorte de vous présenter des sous-tableaux et des idées pour la décoration, les recettes que vous pourrez cuisiner, les boissons ou encore les activités que vous pourrez proposer à vos invités.

Vous pouvez dès aujourd’hui profiter de l’intégralité de ces nouvelles fonctionnalités depuis les versions web, iOS et Android de Pinterest.