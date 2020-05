Apple vient d’annoncer la tenue de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) en ligne dès le 22 juin prochain. Il s’agit d’une première pour la firme de Cupertino, qui doit elle aussi faire avec à la pandémie de Covid-19.

Tandis que les industries doivent faire face à une crise sans précédent avec le Covid-19, les géants de la tech tentent de s’adapter tant bien que mal. Si Google a tout bonnement annulé sa conférence I/O 2020, Apple a emboîté le pas à Microsoft en organisant sa conférence développeur annuelle de manière virtuelle. La firme de Richmond a en effet annoncé que les événements Build 2020 et 2021 seraient exclusivement virtuels, il en est de même pour la WWDC 2020.

Dès le 22 juin, les développeurs du monde entier pourront suivre la conférence d’Apple gratuitement en se rendant sur le site Developer ou depuis l’application Apple Developer. Phil Schiller, vice-président du marketing international de la firme, explique l’ampleur de cet événement inédit :

« La WWDC 2020 sera notre plus grand événement à ce jour, rassemblant d’une manière sans précédent notre communauté mondiale de développeurs qui comprend plus de 23 millions de personnes, lors d’une semaine en juin pour en savoir plus sur l’avenir des plateformes Apple. Nous sommes impatients de rencontrer la communauté mondiale de développeurs et de partager avec eux tous les nouveaux outils sur lesquels nous avons travaillé pour les aider à créer des applications et des services encore plus incroyables ».