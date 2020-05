D’après le média VentureBeat, l’IA de Google Duplex vient d’être déployée en Espagne. Elle va notamment contacter les commerces dans le but de connaître leurs horaires pendant la pandémie de Covid-19, puis mettre à jour les informations indiquées sur Search et Maps.

Faire vos réservations à votre place

Présentée à la conférence I/O de 2018 par le PDG de Google Sundar Pichai, Duplex est couplée au Google Assistant pour effectuer ses tâches. L’outil se substitue aux particuliers afin d’effectuer des réservations dans un restaurant ou de commander des tickets de cinéma. Concrètement, Duplex se charge de contacter le commerce via téléphone et lui indique les modalités fixées préalablement par l’internaute. Lorsque c’est fait, ce dernier reçoit une notification lui confirmant la réservation.

Vous pouvez voir une démonstration de Duplex dans la vidéo ci-dessous :

Duplex a initialement été lancée dans 48 États américains et était uniquement opérable depuis les smartphones Pixel de Google. Depuis, l’IA a été déployée en Nouvelle-Zélande, puis au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, elle est néanmoins moins développée dans ces pays qu’aux États-Unis. Les appareils Android et iOS peuvent également exploiter Duplex depuis le mois d’avril 2019.

L’arrivée de Duplex en Espagne est significative : l’IA est désormais capable de parler et de comprendre la langue espagnole. Son utilisation dans la péninsule ibérique est toutefois limitée pour le moment : elle ne peut pas encore opéré de réservations, mais s’occupe de mettre à jour les horaires des commerces du pays sur les plateformes Google Search et Google Maps.

Un outil controversé

Les appels réalisés par Duplex sont enregistrés par Google qui les utilisent afin d’améliorer l’efficacité de son outil. Le correspondant en est informé au début d’un appel et peut refuser d’être enregistré, la conversation sera alors transférée à un opérateur humain. En plus de cela, l’IA a suscité de vives critiques tant sa performance est réussie : ses intonations et interjections imitent à la perfection la façon de parler de l’Homme.

Si cette controverse ne semble pas freiner Google dans ses intentions de déployer Duplex, la pandémie de Covid-19 ralentit la firme. Il est ainsi difficile de dire quand l’IA arrivera dans d’autres pays, son utilité est par ailleurs très réduite avec la fermeture des restaurants, bars et salles de cinéma.