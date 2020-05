Alors qu’une grande partie des salariés est actuellement en télétravail, suite au COVID-19, les relations professionnelles ont évolué. Pour maintenir et même renforcer la culture de votre entreprise et reconnaître le travail de vos équipes, je vous propose de découvrir Assembly. Cet outil gratuit permet d’engager vos équipes, de reconnaître leur travail et de les récompenser facilement.

Engagez facilement vos employés !

Grâce à Assembly, vous pouvez ainsi développer une vraie culture d’entreprise, même si vos équipes sont toutes à distance ! Pour cela, plusieurs fonctionnalités sont disponibles, on peut citer la possibilité de reconnaître vos collègues en attribuant des points et en laissant des commentaires, souhaiter un anniversaire à l’un de vos collègues avec un message personnalisé, la possibilité de créer un “catalogue de récompenses”, avec par exemple un déjeuner avec le CEO, l’accès à un cours en ligne, une soirée pizza en équipe ou encore des cartes cadeaux ! Les employés peuvent également s’attribuer des badges, une initiative mieux qu’un “merci” ou un “bon travail”.

En reconnaissant le travail de vos équipes en public, vos employés sont plus heureux et engagés dans leurs missions. Vous donnez également de la visibilité au travail de chacun ! Par ailleurs, Assembly s’intègre très facilement avec Slack. Vous avez ainsi la possibilité d’utiliser l’outil, directement au sein de Slack.

Un outil accessibles gratuitement !

Assembly propose différentes formules d’abonnement. La première est gratuite, permet d’ajouter un nombre illimité de collaborateur et vous offre 3 mois d’historique dans vos messages. L’offre TEAM à 2 dollars/mois/utilisateurs offre des fonctionnalités supplémentaires comme 10 cartes cadeaux de votre choix, la possibilité de personnaliser vos valeurs, un historique illimité de vos messages… Enfin, la dernière formule, BUSINESS, à 3 dollars par mois et par membre, propose toutes les fonctionnalités de l’offre TEAM, plus le branding de votre entreprise, un bot pour les anniversaires, des cartes cadeaux internationales…