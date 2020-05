Si vous créez du contenu pour votre entreprise, l’objectif de ce dernier est qu’il soit lu, écouté et apporte des conseils à vos prospects, vos clients, votre communauté, afin obtenir de nouveaux clients. Pour cela, vous pouvez communiquer sur vos derniers articles, via l’email marketing. Un levier marketing important, qui parfois peut coûter cher. Découvrez un outil d’email marketing qui permet d’envoyer un nombre illimité de mails, automatisés et personnalisés : SendFox.

L’outil parfait pour faire croître votre audience

SendFox est un outil d’email marketing créé par Sumo Group. Une fois connecté sur l’outil, vous verrez votre tableau de bord avec plusieurs statistiques. Pour chaque mail envoyé, le taux d’ouverture, le taux de clics, le statut de ces derniers ou encore le pourcentage de bounce ou de désinscrits apparaîtront.

Pour ajouter des contacts à SendFox, vous pouvez télécharger un fichier .CSV ou bien importer directement vos listes depuis MailChimp. Pour inviter votre communauté à rejoindre votre mailing list, SendFox permet de créer des landing pages personnalisées, afin d’obtenir un maximum d’abonnés, via votre signature d’email, votre bio Twitter, bio Instagram… Vous pouvez également créer un formulaire qui s’intègre à votre site en quelques secondes ! Une fois que vos contacts sont ajoutés, SendFox vous fournira des informations sur ces derniers, comme les dernières ouvertures, les derniers clics…

L’automatisation et la personnalisation de vos mails à petit prix

Pour envoyer vos mails, il suffit de vous rendre dans l’onglet “email”. À partir de là, vous pouvez créer le corps de votre mail et le programmer. Si vous publiez régulièrement sur YouTube, ou votre blog, la fonctionnalité intégrée de flux RSS, permettra à vos abonnés d’être informé dès qu’un nouveau contenu est publié ! 🤓Dans l’onglet “Automation”, vous pouvez définir des séquences d’emails. Par exemple, lorsque qu’une personne rejoint votre liste, vous envoyez un mail de bienvenue. À vous de définir les paramètres de vos séquences !

L’onglet List vous permet de créer les listes de votre choix. Par ailleurs, SendFox ne fait pas payer le fait qu’un même contact soit dans plusieurs listes !

Un nombre illimité de mails à vie pour moins de 50 dollars !

Côté prix et en fonction de vos besoins, 3 offres avec un paiement unique et un accès à vie à SendFox sont proposées sur AppSumo :

Single : à 49 dollars au lieu de 240 dollars, cette formule vous permet d’avoir 5 000 abonnés et toutes les fonctionnalités citées précédemment (nombre illimité de mail envoyés, programmation des campagnes, landing page personnalisables, éditeur pour vos mails, statistiques, intégrations avec Zapier…)

Pour 98 dollars et non 360 dollars, Double vous permet d’avoir 10 000 abonnés

Enfin, l’offre Mutiple à 147 dollars au lieu de 480 dollars vous donne accès à toutes les fonctionnalités précédentes, 15 000 abonnés et un branding SendFox moins important que dans les deux autres offres.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certain produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisé mais contiennent un lien d’affilié.