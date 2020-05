La data est devenue essentielle pour les entreprises. Les données ouvrent de multiples possibilités aux entreprises : cibler des clients, les fidéliser, mieux organiser la gestion des prospects et des clients, piloter ses ventes et son équipe commerciale, suivre les campagnes marketing ou encore optimiser la supply chain et la production.

Nombre d’opportunités donc, mais l’exploitation et la compréhension de l’information s’avère parfois complexe. Afin de faciliter la gestion des données, récolter et partager facilement ces dernières, un portail analytique est rapidement devenu un outil dont la mise en place s’avère essentielle !

Qu’est-ce que l’embedded analytics ?

Ce type de solution repose sur le concept d’embedded analytic, un terme anglais, qui littéralement, peut-être traduit par analytique intégrée. C’est une technique permettant d’intégrer de l’analyse de données provenant d’une plateforme de Business Intelligence, dans une solution tierce comme un portail.

Les objectifs de l’Embedded Analytics sont simples et permettent de :

rendre la data visualisation accessible à tous ;

augmenter la valeur d’une plateforme en intégrant des informations supplémentaires et qualitatives ;

diffuser de l’information pertinente à un large public en partageant les indicateurs de performances et des informations avec ses clients, fournisseurs et collaborateurs…

Prenons un exemple concret : vous souhaitez que l’ensemble de vos franchisés puissent accéder aux rapports sur les performances des ventes de votre réseau. Vous avez ainsi deux besoins :

obtenir les chiffres de vos franchisés (CA, visites, nombre de ventes…);

partager ces rapports.

Grâce à la mise en place d’un portail analytique, ces deux objectifs peuvent être atteints de manière intuitive. Les franchisés peuvent se connecter pour saisir leurs données et vous pouvez, utiliser votre BI pour consolider les données fournies et diffuser vos rapports de performance avec des indicateurs visuels explicites. Avec le portail analytique, vous et vos franchisés disposés ainsi d’un outil stratégique de pilotage et de communication.

Collectez et partagez de la donnée grâce au portail analytique de Synolia

Le portail analytique proposé par Synolia, s’appuie sur la plateforme de Business Intelligence Qlik, dont Synolia est partenaire. Sa technologie permet de partager des informations variées et personnalisées comme les indicateurs de performances, des analyses avancées, des documents et même des actualités liées aux clients, franchisés, fournisseurs, collaborateurs…

En plus de permettre et de faciliter le partage d’informations, ce portail analytique permet de collecter de la donnée, grâce à des formulaires entièrement personnalisables. Ces données collectées sont par la suite stockées sur une base de données dédiée. Le portail offre également différentes fonctionnalités comme la gestion des utilisateurs, de leur profil ou encore la gestion et la publication d’actualités.

Cette solution est construite pour renforcer et améliorer les relations en interne, mais également avec vos partenaires et vos clients. Elle vous permet de gagner en transparence et en productivité.

Facilitatrice dans la communication, elle permet d’éviter l’envoi de mails ou les échanges téléphoniques devenus inutiles : les partenaires ont tous les documents à disposition, via le portail analytique.

Par ailleurs, le portail analytique proposé par Synolia peut-être entièrement personnalisé. En fonction de vos besoins, les fonctionnalités peuvent être activées et affichées.

Mettre en place un portail analytique ne nécessite pas de formation. La solution est intuitive et aucune connaissance technique n’est nécessaire pour partager des indicateurs.

À propos de Synolia

Synolia est une agence spécialisée dans la mise en oeuvre de plateformes CRM, E-commerce, PIM et Business Intelligence. La mise en place d’un portail analytique est à la fois un projet web et BI. Synolia bénéficie de cette double compétence et peut ainsi vous accompagner tout au long de la mise en oeuvre.

Enfin, si vous avez déjà un portail ou une interface dans laquelle vous souhaitez intégrer des analyses, les équipes de Synolia sont à votre disposition pour étudier les options qui s’offrent à vous avec l’Embedded Analytics.