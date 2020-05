Le métier de journaliste se transforme au fil des évolutions technologiques. Depuis quelques années, de nouveaux paramètres ont obligé les journalistes à s’adapter et à faire évoluer leurs pratiques. La lutte contre les fake news, l’utilisation de la data, la concurrence des influenceurs qui se transforment en véritables médias… Autant de sujets qui ressortent dans cette étude menée par Cision, leader mondial des logiciels de RP, de veille et d’influence destinés aux professionnels de la communication.

L’engagement est un critère de réussite de plus en plus important

Dans cette étude menée sur 355 journalistes français au cours du mois de février 2020, on découvre que le métier de journaliste semble atteindre un stade de maturité. Si certains bouleversements comme l’arrivée des réseaux sociaux ou l’émergence des influenceurs ont pu les inquiéter pendant plusieurs années, il semblerait aujourd’hui que ces changements profonds de l’écosystème “média” soient de mieux en mieux intégrés à leur quotidien.

Quelles technologies impactent le métier des journalistes ?

On rentre dans le vif du sujet : pour mesurer la réussite de leurs publications, les journalistes placent l'engagement (inscription à une newsletter, interactions sociales, temps passé sur la page) comme critère de plus en plus important. 16% d'entre eux estiment que c'est

Malgré une adaptation des médias au fil des années, le plus grand challenge des journalistes reste toujours la concurrence avec les réseaux sociaux et les influenceurs. 25% des journalistes interrogés estiment que c’est le défi majeur auquel ils doivent faire face. 19% d’entre eux citent les fake news et 17% le manque de personnel et de ressources.

Certaines technologies impactent clairement le métier de journaliste. C’est notamment le cas de la production vidéo, des réseaux sociaux (encore une fois), de l’IA ou encore des assistants vocaux. Si l’arrivée de l’intelligence artificielle a sérieusement changé leur quotidien, les journalistes semblent toutefois s’en être accommodés.

Cette année ils ne sont plus que 14% à dire que l’IA transforme leur métier, contre 31% en 2018. En revanche, la vidéo prend quand à elle toujours plus de place. Ainsi, 41% des sondés estiment ainsi que la production de vidéos change leur façon de travailler contre 33% en 2018.

Les lecteurs font-ils toujours autant confiance aux médias ?

L’étude réalisée par Cision pointe que la défiance envers les médias semble s’estomper peu à peu. Si 57% des journalistes interrogés estiment toujours que leur audience leur fait moins ou peu confiance, c’est tout de même nettement moins que les 91% qui affirmaient la même chose en 2016. Un défi de taille pour les journalistes, qui doivent chaque jour tenter de maintenir la confiance de leurs lecteurs.

Enfin, 59% des journalistes interrogés s’accordent sur le fait que la liberté de la presse se détériore. 58% d’entre eux pensent que cette tendance pourrait s’accentuer au cours des trois prochaines années, mais 62% disent que cela ne changera rien à la tonalité de leurs publications.

Globalement il ressort de cette étude que les médias s’adaptent au fil des années et que les journalistes sont de plus en plus à l’aise avec les nouvelles technologies. Pensez à télécharger l’étude complète pour découvrir plus précisément cet état des lieux des médias en 2020 !