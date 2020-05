Si un projet de plateforme e-commerce peut s’avérer onéreux et tout aussi long (cela se compte généralement en mois), l’empressement n’est pas une solution. Heureusement, et si c’était encore le cas il y a quelques années, digitaliser son commerce n’est plus si complexe, notamment grâce à des solutions comme Shopify.

Qui est Shopify, la solution e-commerce en pleine ascension ?

Un contexte très favorable pour Shopify (et pour vous y mettre)

Lancer une boutique en ligne en moins de 3 semaines et démarrer en e-commerce aussi rapidement est devenu possible. En cette période de crise et de fermeture forcée des magasins physiques, c’est même une aubaine qui peut littéralement sauver la vie des commerçants.

Concrètement, Shopify fait partie de ces acteurs axés “transformation digitale accélérée”. C’est typiquement l’une de ces solutions clé-en-main qui permettent en un temps record le passage au digital en partant de zéro ou presque, de pouvoir ainsi lancer des projets et poursuivre son activité, et surtout de ne pas avoir à attendre un retour à la normale qui semble ne jamais arriver. “Avec la crise sanitaire, les entreprises de toute taille se posent la question de la continuité de leur business. Depuis début avril, nous voyons un réel engouement pour Shopify au sein du groupe Emakina et avons de plus en plus de sollicitations de commerçants désireux de lancer leur site en quelques jours. C’est la promesse de Shopify à laquelle nous donnons vie au travers de notre offre” ajoute Romain Dehaudt, Head of Revenue & Operations chez Emakina, agence leader en digital commerce.

Si cela fait déjà quelques années que passer au e-commerce est de moins en moins une option et de plus en plus une nécessité, le contexte actuel accentue fortement cette injonction.

Cette période de crise du Covid-19 nous montre à quel point il est important d’être résilient et d’être présent sur différents canaux, sur la logique de ne pas placer tous ses oeufs dans le même panier. Ce qui est certain, c’est qu’en ce moment, sans digital (e-commerce, click & collect, drive, etc) pas de business.

Créer une boutique e-commerce avec Shopify permet aussi de se préparer au changement des comportements de consommateurs qui ont de grande chance d’évoluer une fois la crise passée.

“Depuis le début de la crise, de plus en plus d’entrepreneurs se tournent vers Shopify. Nous avons noté une augmentation de 49% de la création de boutique en ligne au mois de mars 2020, comparé à l’année précédente. Nous remarquons également des changements dans les modes de consommation. Dans les pays anglophones, le mode de livraison local est désormais 5 fois plus utilisé. Le click & collect, et quant à lui 3 fois plus utilisé,” nous précise Emilie Benoit, Country Manager France de Shopify.

Si Shopify est une technologie rapide à mettre en place, elle n’en demeure pas moins une solution pérenne, à la fois complète et intégrée, pour accompagner les entreprises dans leur croissance. D’ailleurs, de grandes marques ont déjà choisi cette solution parmi lesquelles Staples Canada, Decathlon US, APC, Kylie Cosmetics, Victoria Beckham Beauty.

Qui plus est, créer un site Shopify prend entre 3 et 4 semaines maximum, ce qui permet une transition à grande vitesse. “Vite fait… mal fait” ? Contrairement au dicton, avec ce que propose le groupe canadien, vous pouvez accéder au e-commerce vite fait, bien fait. Un peu comme avec Amazon, mais leurs modèles sont très différents.

Depuis ses débuts, une entreprise de l’ombre avec l’ambition à concurrencer les géants du e-commerce

Shopify est avant tout un acteur de l’ombre, car bien que derrière des millions de boutiques en ligne, la marque n’est jamais mise en avant : toute la lumière est orientée vers les e-commerçants.

Lancée en 2004 au Canada et en plein décollage aujourd’hui (tant au niveau de son action que de son trafic), Shopify est désormais la deuxième plateforme e-commerce derrière Amazon aux États-Unis (rien que ça).

Quoi de plus éloquent qu’un peu de storytelling pour compter l’ascension de ce nouveau géant du web ? Au départ, 3 Canadiens fondent Snowdevil. L’objectif : vendre des snowboards sur Internet. Quelle audace ! Souvenez-vous, à l’époque, acheter sur internet était réservé à quelques early adopters. Mais comment créer une boutique en ligne facilement sans outil dédié et adapté ?

Comme tous les grands entrepreneurs, ils ont décidé de créer leur propre solution, une plateforme e-commerce appelée Shopify qui est ensuite devenue leur produit principal en 2006…

“Dès sa création, Shopify a entretenu une position de rebelle avec la volonté d’une image à contre-courant de celle des géants du e-commerce. La mission que se donne Shopify d’aider les entrepreneurs à développer rapidement leur business est pleine de pragmatisme et à de quoi séduire en temps de crise ! C’est un discours parfaitement aligné avec celui que nous défendons depuis plus de 20 ans chez Emakina. C’est donc logique que nous soyons parmi les premiers à maîtriser et proposer la solution”, précise Romain Dehaudt.

S’en est suivie une croissance rapide avec plus d’un million d’entreprises clientes en 2020. Au 4ème trimestre 2019, Shopify a généré un chiffre d’affaires de 505,2 millions de dollars, soit une augmentation de 47% par rapport à la même période en 2018 : c’est ce qu’on peut appeler une belle croissance.

Pour en arriver là, le géant du e-commerce a réalisé plusieurs levées de fond, dont la plus importante de 100 millions de dollars en 2013.

Shopify s’est donné une ambition : aider les marchands petits et grands à passer en ligne avec la plus grande fluidité possible. Pour y parvenir, son modèle est simple : un abonnement mensuel ou annuel pour ses vendeurs, un app store et d’autres activités plus diversifiées : Shopify Pay (service de paiement mobile), Shopify Arrive (application de suivi de ses livraisons), Shopify Hardware (caisses enregistreuses high-tech)… et sans doute d’autres produits et services à venir.

Utiliser Shopify pour créer sa boutique en ligne ?

Si vous avez lu jusqu’ici, vous devriez déjà avoir un certain nombre de réponses à la question : “Pourquoi choisir Shopify pour se lancer en e-commerce ?”. Mais si ce n’est pas le cas, entrons un peu plus dans les détails.

Votre boutique e-commerce fonctionnelle en 3 semaines

Le premier atout de cette solution en mode SaaS (Software as a Service), c’est sa rapidité de déploiement. En quelques jours, vous pouvez disposer d’un site pour vendre vos produits, à la fois performant, bien référencé dans les moteurs de recherche et complètement ergonomique grâce notamment à une profusion de thèmes déjà existants. Pour faire une analogie simple, disons que vous vous évitez un énorme chantier grâce à un bâtiment préfabriqué suffisamment bien conçu pour répondre à vos besoins. Pour avancer en toute sérénité, vous pouvez confier votre projet à un partenaire qui maîtrise Shopify comme Emakina.

Une administration simple pour une prise en main rapide

Quoi de plus frustrant qu’un site performant mais très difficile à configurer, modifier et gérer au quotidien ? Avec son back-office similaire à celui de WordPress, Shopify vous facilite vraiment la vie. Nul besoin d’une formation d’une semaine pour en prendre le contrôle, sa prise en main est intuitive.

Pour les entreprises en retard dans leur transformation digitale, dont les membres sont parfois peu matures en digital, c’est un atout indéniable. Moins de temps passé à essayer d’apprivoiser la solution, c’est plus de temps passé sur ce qui compte vraiment : conseiller les clients et accélérer le business.

Une bibliothèque d’applications pour le moins exhaustive

Sur Shopify, vous trouverez près de 4 000 applications gratuites ou payantes. Ce véritable App Store intégré permet ainsi aux développeurs de créer des extensions pour les boutiques en ligne des cybermarchands. Alors qu’au premier abord Shopify peut sembler impersonnel en raison justement de sa nature “clé-en-main”, ces applications donnent la possibilité aux e-commerçants de personnaliser leur boutique en ligne et d’ajouter des fonctionnalités complémentaires. Du préfabriqué au sur-mesure, il n’y a qu’un pas.

Une évolutivité simple vers des besoins plus globaux à travers Shopify Plus

Si ce n’était pas suffisamment clair jusqu’à présent, Shopify Plus permet d’affirmer que Shopify est bien plus qu’un CMS ou un SaaS pour créer sa boutique en ligne. C’est une plateforme globale pour le business des commerçants. Facilitez le paiement, automatisez vos actions, créez des liens entre les points de vente, connectez votre PIM… tout ce dont vous avez besoin pour déployer votre stratégie omnicanale, Shopify vous l’apporte.

À qui s’adresse Shopify ?

Si la plupart des plateformes e-commerce ne sont pas accessibles à tous en raison notamment de leur coût faramineux et de l’effort de déploiement qu’elles représentent, Shopify prend cette tendance à revers. L’une des forces de cette solution, c’est justement qu’elle est faite pour toutes les entreprises, de l’artisan indépendant au grand groupe en passant par la PME.

Et ce, peu importe le secteur, le marché ou le réseau de distribution. Shopify surprend par son accessibilité.

Mais pour réellement tirer parti de ses atouts, il est important de déterminer le bon moment pour se lancer :

• Lancement de marque (pour développer le chiffre d’affaire et accélérer sa croissance),

• Transition vers le digital et la prise en main d’une solution robuste et fiable dans un monde où beaucoup de mauvais sites e-commerce peinent à tenir la charge lors des pics de trafic liés au confinement.

“Nous accompagnons des entrepreneurs e-commerçants de toutes tailles. Cela peut aller d’un marchand indépendant qui décide de se lancer sur ce canal, en s’affranchissant des contraintes techniques, jusqu’à de grandes marques qui font le choix d’avoir un déploiement plus rapide, capable de tenir des montées en charge, et surtout plus évolutif,” complète Emilie Benoit.

Si Shopify vous tend les bras, il est indispensable d’avoir les compétences pour le mettre en place. Si vous n’en disposez pas en interne, mieux vaut alors s’entourer d’un partenaire de confiance, qui maîtrise cette solution et pourra vous aider à faire les bons choix. Emakina est un partenaire de choix, avec qui vous prendrez plaisir à réussir votre passage au e-commerce en quelques jours seulement.

Les codes habituels du commerce sont mis à mal à l’ère où Uber Eats propose la livraison de produits d’épicerie (et ils risquent d’être encore davantage transformés à la sortie de la crise). Pour les entreprises, jouer sur plusieurs tableaux et pouvoir s’adapter va devenir une nécessité. N’attendez pas septembre pour passer le cap et essayer de combler un retard irrattrapable, en hâtant le passage au e-commerce et en choisissant une solution inadaptée à votre organisation et vos ambitions. Décollez simplement avec Shopify.