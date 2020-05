Qu’allez-vous faire si demain vous perdez des clients ? Quelles conséquences pour votre entreprise ? Avec la situation exceptionnelle liée au COVID-19, les entreprises doivent faire face à des changements, des imprévus. Pour accompagner ces dernières et notamment les entreprises dont le business repose sur un modèle d’abonnement, je vous propose de découvrir un outil, vous permettant de prévoir divers scénarios et leurs conséquences : Cenario. Cenario est un SaaS gratuit qui aide les entreprises à prendre des décisions simples.

Prenez les meilleures décisions pour la croissance de votre entreprise

Cenario est un outil qui utilise le machine learning, prend en compte la saisonnalité, les performances des années précédentes ou encore le nombre d’employés, le type d’entreprise etc. Pour vous aider à comprendre comment votre entreprise réagirait à tel ou tel scénario, l’outil regroupe des entreprises ayant des modèles de trésorerie similaires.

Cenario permet ainsi de suivre vos performances grâce à un tableau de bord facile d’utilisation, suivre vos revenu mensuel récurrent (MRR), le churn de vos clients etc. Vous pouvez également analyser le comportement de paiement de vos clients, mettre en place des rappels, des mails automatiques et personnalisés, afin d’être payé en temps et en heure !

Définissez tous les scénarios de votre choix

D’autres fonctionnalités sont et seront également disponibles comme : des prévisions détaillées basées sur des scénarios ou encore les profils détaillés des clients. Vous pouvez ainsi faire des prévisions, établir un budget en temps réel… L’objectif étant de vous faciliter la prise de décisions commerciales, plus rapidement. La création d’un scénario se fait en quelques secondes. Il suffit d’entrer les éléments qui vous intéressent et cliquer sur “Start”! Cenario s’intègre avec de nombreux outils, afin d’obtenir des analyses complètes en fonction de la santé de votre entreprise. On peut par exemple citer : Xero, QuickBooks, MYOB ou encore Slack.

Cenario est un outil qui se destine à toutes les entreprises. Côté prix, l’outil est gratuit. Pour profiter de fonctionnalités supplémentaires, dites premium, un abonnement à 29 dollars par mois est disponible.