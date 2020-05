ByteDance, vaisseau mère de TikTok, a lancé une nouvelle application en toute discrétion, durant le mois d’avril. Destinée aux marchés hors de Chine, Viamaker est l’adaptation de son app Jianying. Elle offre un large éventail d’options permettant d’éditer des vidéos : filtres, transitions, effets, musiques … Une nouvelle arme pour aider les tiktokers à créer de beaux contenus ?

La stratégie de ByteDance pour conquérir l’occident commence à se concrétiser. Chaque version chinoise devrait, à terme, avoir son équivalent. Le service d’agrégation Toutiao s’appelle chez nous News Republic, suite à un rachat en 2016. Le réseau social TikTok s’appelle Dǒuyīn dans l’empire du milieu. En Inde, elle a lancé Resso en mars 2020 : un service de streaming musical avec des fonctionnalités sociales. À présent, nous voilà face à Viamaker.

D’ores et déjà disponible sur iOS et Android, elle compte près d’un million de téléchargement. Lancée respectivement le 14 et 19 avril (si l’on se base sur les premières notes), elles comptent déjà 400 000 et 300 000 téléchargements.

Après quelques minutes passées sur Viamaker, je trouve que la prise en main est assez rapide, et les fonctionnalités intuitives. Elles sont d’ailleurs très nombreuses : effets sonores, musiques, autocollants, effets visuels, cadres, transitions, filtres, textes … L’application de montage vidéo embarque même des réglages pour ajuster la luminosité, le contraste, etc. Seul bémol, l’interface ne se renverse pas à l’horizontale. Peu pratique si vous retouchez une vidéo en 16:9, utile si vous êtes en 9:16, notamment pour publier votre vidéo sur TikTok par la suite.

En Chine, les utilisateurs de Jianying bénéficient du même choix de musiques que sur TikTok. Sur la version actuelle de Viamaker, le choix est rapidement limité. Néanmoins, vous avez la possibilité de récupérer des pistes depuis Apple Music sur iOS.

Après quelques minutes d’expérimentation et de prise en main, vous pourrez vous lancer dans le montage de vos films de vacances, de balades en forêt, ou tout simplement de contenus pour TikTok.

Pour l’instant, ByteDance est restée discrète sur la sortie de Viamaker. Peut-être attend-elle de corriger de possibles bugs ou quelques oublis sur la clarification du traitement des des données personnelles : un point qu’on a pu lui reprocher avec TikTok. Il est également probable que des discussions soient en cours pour exporter les licences d’exploitation des musiques sur l’application.

Alors que l’entreprise pourrait dépasser les 100 000 employés avant fin 2020, sa conquête de l’occident est moteur de croissance évident. TikTok ayant passé les 2 milliards de téléchargements, les opportunités de monétisation sont nombreuses. En lançant d’autres services complémentaires, ByteDance pourrait s’offrir une place non négligeable dans notre quotidien.