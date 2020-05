TikTok compte bien devenir une plateforme incontournable du marketing d’influence. Pour parvenir à cet objectif, le réseau social multiplie les tests de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux formats publicitaires. Le dernier en date consiste en un bouton d’achat direct qui s’intègre aux vidéos promotionnelles postées par les influenceurs et créateurs de contenus.

Un bouton d’achat, mais pas seulement

Baptisé “Shop Now”, ce nouveau bouton d’achat lancé par TikTok s’intègre aux vidéos créées par les influenceurs et permet, comme son nom l’indique, d’acheter facilement un produit. Actuellement en phase de test, il n’est pour l’instant disponible que pour des créateurs contenus et des annonceurs triés sur le volet par le réseau social.

Toutefois, cette fonctionnalité n’est en réalité que la partie émergée de l’iceberg. De fait, l’ambition de TikTok est avant tout de relier directement les annonceurs aux créateurs de contenus sur sa plateforme, comme le révèle Digiday. En effet, le réseau social souhaiterait garder la main mise les campagnes d’influence et s’occuperait lui-même de mettre en relation les deux partis. Ainsi, TikTok parviendrait à s’octroyer une part des revenus lors de campagnes d’influence réalisées au sein de sa plateforme.

Si la répartition exacte de la rémunération n’a pas encore été confirmée, certaines sources ont révélé que 80% des revenus reviendraient au réseau social, contre 20% qui reviendraient aux créateurs de contenus. Selon Amy Luca, directrice générale de la société de marketing d’influence TheAmplify, TikTok se tournerait ainsi vers un business model ressemblant à celui de YouTube.

Une stratégie qu’elle juge “intelligente” puisqu’elle permettrait au réseau social chinois de ne souffrir des mêmes revers qu’Instagram qui, encore aujourd’hui, peine à percevoir une part des revenus générés par le marketing d’influence sur sa plateforme.

Les annonceurs sont encore timides sur TikTok

À l’heure actuelle, TikTok est encore utilisé par les annonceurs comme une plateforme publicitaire expérimentale, avec des budgets moindres en comparaison de ceux injectés dans Instagram, YouTube ou encore Facebook. Pourtant, avec plus de 2 milliards de téléchargements et une croissance spectaculaire à travers le monde, la puissance de TikTok est désormais indéniable et il est important pour les annonceurs de prendre ce tournant.

Notons toutefois que cette situation est vouée à évoluer rapidement. D’abord, grâce aux efforts de TikTok pour développer de nouveaux formats publicitaires, mais aussi grâce à certaines entreprises qui ont compris l’enjeu important que représente ce réseau social. Sprinklr, notamment, a récemment intégré TikTok à sa solution. De son côté, Levi’s a également établi un partenariat avec TikTok pour relancer ses ventes pendant le confinement. Des signaux encourageants pour ce réseau social qui continue sa montée en puissance de façon spectaculaire.